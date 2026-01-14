教師行政工作獎金 蔣加碼

台北市長蔣萬安宣布，兼任行政的教師工作獎金加碼。（台北市政府提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

繼教育部增給教師行政工作獎金。台北市長蔣萬安宣布，將加碼公立中小學校長每月三千元、處室主任二千元、組長一千元獎金，回溯至去年九月生效。

市府十三日上午舉行市政會議，蔣萬安在會中裁示，將實質提升公立中、小學及特教學校的兼任行政教師獎金，達到「行政穩、教學優、待遇增、人才留」目標。

蔣萬安說，教育是百年大計，因此在參考教育部日前宣布的提高教師待遇措施後，台北市將採行預算規模最高的方案，在教育部方案上依照職務責任輕重額外再有感加碼，做到最好、做到位，給予兼任行政的教師最大的支持。

蔣萬安宣布，加發全市公立中小學兼任行政工作的教師獎金，並比照教育部方案，追溯至去年九月生效。他說，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感地提高兼任行政教師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有尊嚴及回報，並讓資深有經驗的老師願意留在行政體系傳承，才是穩定校園發展的長久之計。

蔣萬安指示教育局，即刻將調整金額函報教育部轉行政院核定，並盡快讓這項政策上路。

教育局表示，此次行政工作獎金加碼方案是在教育部原訂每月一千至二千元的基礎上，依照不同職務責任輕重進行階梯式加碼，預計嘉惠四千三百一十三名兼任行政教師。