教師被學生襲擊頻傳 校長協會籲降低慰問金門檻

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（中央社記者陳至中台北10日電）中小學校長協會今天表示，近年教師被學生襲擊的事件頻傳，但絕大多數受傷教師沒有申請官方的慰問金，原因是門檻太高且金額過低，無法實質彌補身心傷痛，呼籲政府修法。

中華民國中小學校長協會今天發布新聞稿，理事長陳清義指出，近年教師被學生襲擊的事件頻傳，協會收集到的案例，有教師被學生抱住死命地咬，造成大腿整片淤青或流血；有學生故意撞老師嘴巴，造成老師牙齒斷裂；也有老師脖子被學生勒傷，家長不但沒道歉，反而指責老師推開造成學生受傷。

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陳清義表示，校長協會調查過去2年校內是否有發生過教育人員受暴力危害事件，共有90校回報，其中多數都曾發生，17校更有10次以上。

常見的受傷情形，包括抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、瘀青、紅腫、扭傷、拉傷、毛髮被拉扯，以及遭課桌椅、教具等物品砸傷。值得注意的是，有57校出現教師精神或心理創傷，包括恐懼、焦慮、失眠等。

陳清義指出，對於受傷老師，現行「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」雖有慰問金的設計，但多數老師不會申請，原因在於門檻太高，必須治療3次才發給新台幣3000元，無法實質彌補身心傷痛。許多學校只能尋求替代補償方式，例如校長自掏腰包，或由家長會提供慰問。

校長協會呼籲政府修法，除降低慰問金申請門檻、提高金額外，也應將代理、代課、助理員等教職人員都納入保障對象。也可考慮訂定教育人員單獨法規，與公務人員脫鉤。並課以家長責任，使教育人員免於暴力侵害。（編輯：張雅淨）1150610