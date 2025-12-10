教師要學生填問卷「昨晚有性行為嗎」 銘傳大學：已送性平會

銘傳大學有教師透過問卷詢問學生是否有性行為等問題，校方表示已送性平會。資料照，取自銘傳大學官網



銘傳大學傳出英文教師透過問卷，詢問學生「昨晚有性行為嗎」等問題，遭批要學生用隱私換成績，對此銘傳校方今（12/10）日說明，已於12月5日召開性平會討論後續處理，並要求教師後續課堂不得討論類似性別議題、問卷填答內容不得納入成績評量。

日前有學生在Dcard發文，指出銘傳大學一名男性英文教師，安排「文化禁忌」議題進行線上問卷調查，題目卻包括：「昨晚有跟別人發生性行為嗎」、「今天穿什麼顏色的內褲」、「喜歡裸睡嗎」、「是處女／處男嗎」、「是同性戀嗎」等涉及個人隱私內容。

廣告 廣告

該名學生並於貼文表示，教師雖然說「不強迫」，但卻暗示此跟成績有關，直批是逼大家用隱私換成績。

對此銘傳大學向媒體表示，商務英文課程任課教師依課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查，並抽問答題同學，引發部分學生感到不適，校方對此高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會，討論後續調查處理。

銘傳大學說明，為維護學生學習權益並確保課程品質，已與授課教師進行溝通提醒，課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

校方表示，也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。

更多太報報導

台大咖啡店遭批違法解雇 工會闖校長室抗議、揚言再戰校務會議

【深度報導】薪情差、扛行政還要on call 大專心輔陷「留不住人」困境有何解？

文化大學董事長遭判當選無效 教育部：依法辦理後續事宜

【深度報導】每個學生都有作文家教「問到飽」 AI浪潮下國文教育有轉機