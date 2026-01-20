教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制

教育部12日公布修正高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣相關辦法，引發基層教師反彈，質疑新制造成「小案大辦」。國民黨立法院黨團20日開記者會，要求教育部全面檢討制度，與教師團體實質溝通，並提出新的修正版本，建立補償機制，彌補遭惡意檢舉、停聘數月後復聘的教師損失。

教育部日前公布的修正重點包括刪除匿名檢舉、調整案件分流機制，並新增由校長外聘4人組成的受理審議小組。全教總等教師團體13日到教育部門口抗議，認為新制仍存在「小案大辦」問題，排除校長責任，也無法防止濫訴，主張廢除校事會議並建立補償機制，全教總預告25日將再赴教育部抗議。

全教總理事長侯俊良昨指出，現行制度讓投訴「零成本」，即便不受理匿名檢舉，也可改以具名提出，濫訴無須承擔責任，教育部卻未提出遏止對策；調查機制一旦啟動，往往長達數月，任何問題都被擴大處理，即使未涉及解聘或停聘，仍可能以考核方式處理。

國民黨團提出3項要求，包括全面檢討校事會議與4人受理審議小組的制度缺失；與教師團體持續實質溝通，朝保障教師權益、減輕行政負擔方向，於下會期提出新修正版本；對遭惡意檢舉、停聘數月後復聘的教師，除補發本薪外，加給也應一併補發。

教育部昨天重申，目前無廢除校事會議規畫，後續以半年為期進行檢視，持續追蹤制度實務影響，作為精進配套與修法參考，而非預設制度存廢方向。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，面對教育現場狀況，教育部長鄭英耀卻要老師回到學校把小孩子教好，建議鄭英耀可以體驗一日國中班導師，以身作則，告訴老師如何回到學校把老師教好。