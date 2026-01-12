教師解聘辦法惹議！全教總怒轟教育部：帶頭摧毀親師信任

教育部今天發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，全國教師工會總聯合會表達強烈譴責，批評相關辦法修正非常荒謬，越改越亂。（本報資料照）

教育部今天下午發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，全國教師工會總聯合會表達強烈譴責，批評教育部不僅未能透過修法導正校園內「小案大辦」與「濫訴」歪風，反而帶頭摧毀親師生信任基石，讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗。

全教總指出，此次修法除保留《解聘辦法》全外聘調查員規定外，在《考核辦法》增訂規定，仍保留直接派員外聘調查程序，等同暗示學校繼續以外聘核心進行一般懲處案調查。這種將「管教行為」法律化、法庭化的做法，讓原本應投入教學的資源被大量揮霍於調查程序，徹底扭曲了教育「導正」的初衷。

廣告 廣告

針對新設置的「案件受理審查機制」，全教總批評其設計荒謬絕倫。新制要求校長邀請教師、家長代表及外部專家決定受理與否，形式上與校事會議功能嚴重疊床架屋。 更令人噴飯的是，教育部為杜絕「校長濫權」質疑，竟在程序中剝奪校長的表決權。這種「校長主持會議卻無權表決」的設計，形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖。這不僅是行政負擔的加劇，更是對校園治理專業的極大侮辱。

「只要不滿意老師，就提出校事調查！」全教總表示，從糾正常規被檢舉「霸凌」或「不當管教」，到成績評量被投訴「教學不力」，甚至出現有心人士從南到北針對網路影像進行大量濫訴，教育部對此類明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，修法後反而更鼓勵「以投訴取代溝通」。教師在長達半年以上的調查中面對心理折磨，即使最終清白，也已名譽受損、精疲力竭。這種無視比例原則的制度，正集體殺害教師的專業尊嚴與教育熱忱。

全教總質疑，對比教育部官員的不當行為處理與大專教師的評議輕放，教育部對中小學教師顯露了強烈的不信任與仇視。 全教總強調，保護學權與工作權並非對立，全教總支持處理真正的不適任教師，但堅決反對將「管教行為」仇視為「惡意霸凌」的暴力，過度擴張行政調查權，無視教師名譽救濟，以及刻意置入觀課措施，侵犯教師專業自主。

全教總表示，校事會議制度越改越亂，已淪為行政空轉與撕裂親師關係的元兇，教育部應正視核心問題，廢除校事會議調查制度方為正辦。全教總呼籲教育部應重新檢討《解聘辦法》缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，停止對基層教師的集體霸凌。請還給校園一個專注教學、彼此信任的友善空間，別讓法律手段成為摧毀台灣教育的元兇！

更多中時新聞網報導

JENNIE榮登金唱片大贏家

葛兆恩操刀 重現經典三大難高音

MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉