教師解聘、考核新制上路挨批！教育部反駁：與事實不符

針對教育團體批評教師解聘辦法修正為解決濫訴、小案大辦等問題，教育部今天反駁，澄清教團指控與事實不符。（本報資料照）

教育部日前公告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，教育團體質疑修法未解決濫訴與小案大辦、擴大外聘調查等問題，教育部今天澄清，此次修法納入教師工會及教師團體意見，尊重各界表達意見權利，亦將持續蒐集實務回饋、滾動檢討制度。

教育部指出，此次修法研修過程納入教師工會及教師團體意見，相關建議已具體反映於制度設計中，包括強化受理與分流機制、不受理匿名檢舉，並明定教師於教師評審委員會或考核委員會陳述意見時，學校應主動提供調查及輔導資料，以保障知情權等，對於與修法事實不符之指稱，教育部有責任即時澄清。

針對教育團體指控強行修法，教育部澄清與事實不符，此次修法基於制度實施一年多後的實務檢視，教育部於去年6月完成整體調查及現場數據蒐集分析，並蒐集地方政府、學校及相關團體意見，經預告及溝通程序後完成修正，並非倉促或未經討論修法。

教師團體質疑此次修法未處理濫訴與小案大辦問題，教育部指出，此次修法正是基於實務數據，正視濫訴與小案大辦確實存在的問題，新增受理前即行判斷及受理後案件分流機制，並強化檢舉責任設計，避免一般教學、管教或溝通爭議，一開始即進入最嚴格之調查程序。部分教團將上述制度調整描述為未解決問題，完全忽略修法實質內容。

教育部表示，統計資料顯示，經完成調查之案件中，實務上有相當比例案件本質上屬於考核或一般校內專業處理範疇，而非解聘層級事件，同時，過往進入調查程序案件中，匿名檢舉所占比例亦不在少數；因此，教育部才設計受理判斷及案件分流，讓考核案件回到考核機制處理。同時，修法亦明確限制匿名檢舉，透過不受理匿名檢舉及受理階段判斷的雙重調整，強化檢舉責任，降低濫訴風險。

關於部分教團指稱全外聘調查擴及一般案件，教育部澄清，教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用。部分教團將例外性設計解讀為制度主體，與實際規範不符。

針對部分教團指稱新制使校長「權責真空」變成「巨嬰」，教育部說明，新制係在不同意見並存下，為回應校長是否偏頗或承受不當壓力之疑慮，調整其於受理判斷中的角色分工，校長仍負責召集、釐清事實及行政協調，並非所謂架空行政責任。

至於冤案補償及名譽回復機制，教育部重申，相關配套已啟動研議，法案發布當天也發布新聞稿及受訪回應說明，並非如部分教團所稱完全未處理。

教育部強調，制度討論若刻意忽略修法內容與實務事實，僅以全面廢除相關機制作為訴求，仍難以回應不適任教師處理及學生權益保障等教育現場的實際問題。教育部的責任，是在確保學生受教權益與教師教育專業之間，建立可運作、可檢討的制度，而非以否定制度本身取代對制度的理性討論。

