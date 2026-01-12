教師諮商不足、龍城市場地坪破損 張文潔促北市府改善

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市議員張文潔日前質詢指出北市教師心理諮商量能不足，以及龍城市場地坪破損問題。在張文潔的爭取下，台北市教師免費心理諮商未來增為12行政區一區一據點，115學年起免費諮商提升至 8–12 次；龍城市場將於 115 年上半年完成市場修繕工程。

張文潔表示，關懷兒少與守護老師不是對立面，穩定的教師身心狀態是優質教育的基石。她認為，過去資源配發往往未觸及最關鍵的服務頻率，因此特別要求教育局擴大預算，將免費諮商次數由現行標準調升，讓身處高壓環境的老師在面臨情緒警訊時不被「放生」。在她的爭取下，台北市教育局將自115學年度起大幅增加教師心理諮商量能，除規劃達成12行政區各設有一處服務據點外，免費諮商次數亦將提升至8至12次。

台北市議員張文潔成功爭取台北市教師免費心理諮商。（翻攝自張文潔粉專）

而在民生安全議題上，張文潔針對龍城市場正門與側門地坪破損嚴重、雨天易致滑等問題提出質詢，批評市場處過去十年僅採局部補漆的「補丁式」維護，忽略了高齡長輩與採買民眾的步行安全。經其強力監督，蔣萬安已排定於今年上半年完成市場修繕工程，徹底翻新市場門戶。

張文潔強調，從教師的心理諮商服務提升，到龍城市場的地坪安全補強，她未來會持續追蹤，確保市府「說到做到」。透過強化第一線的設備與專業人力支持，不僅能保障同仁執勤的穩定性，更讓台北市民擁有更安全、安心的教學與採購環境。

