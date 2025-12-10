教師退休金逐年減1.5％ 全教產籲停砍逐年撥補退撫基金

全國教育產業總工會10日舉行「立即停砍月退休金」記者會，呼籲政府停止逐年減教師退休金1.5％，並逐年編列經費波普退撫基金。（劉宗龍攝）

立法院將於12月12日召開院會處理有關「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」條文修正草案逕付二讀，其中包含本條例第37條（影響已退教師）以及第38條（影響在職教師），也就是所謂的「月退休金逐年遞減」條文，以及第67條有關月退休金「隨消費者物價指數累計成長率調整」等條文修正草案。全教產今天呼籲朝野立委支持，政府應停止下砍1.5％、立即止血，逐年編列經費撥補退撫基金、維護教師尊嚴及基本權益。

全教產表示，第37條及第38條草案條文修正，影響是現職教師和已退休教師。公教人員的月退休金已於民國107年7月1日年金改革開始施行時，第一年退休金所得替代率每人即已先減20％（25年年資者由80％降為60％，35年年資者由95％降為75％），自107年至114年又砍9％，已經砍29％；此外，自106年以來，消費者物價指數已漲超過11.47％，兩者合起來已形同雙砍，公教退撫給與調整早就跟不上通膨，還要每年要下砍1.5％，這麼多年早已經砍過頭。

全教產理事長林蕙蓉表示，三大刀砍下來，現職教師受到影響最大，若以執政黨口口聲聲說要提升教師待遇、友善的教育職場等問題，應該支持「立即停止退休金所得替代率逐年遞減」，提升在職教師對於政府的信心及向心力，呼籲朝野立法委員應該共同支持立即停止所得替代率逐年再降低。

全教產指出，無論是國民黨版本（113年起停砍）或民眾黨版本（114年起停砍），皆是以「停止月退休金逐年遞減1.5％」為訴求，也就是說從來沒有任何一個版本是要回復到年金改革之前，執政黨更不應該用抹黑汙衊公教人員的手段，造成社會大眾的異樣眼光及不友善對待。

全教產呼籲照顧在職及退休教師，讓教育職場環境更好，退休福利更好，優秀人才願意投入教育職場，提升教師尊嚴，就是提升整體國家競爭力，這是政府應盡的責任所在，政府應停止下砍1.5％、立即止血，逐年編列經費撥補退撫基金、維護教師尊嚴及基本權益，才是真正改革。

