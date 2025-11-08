教師高鐵上改作業「紅筆聲被嫌吵」 網秒懂：雞皮疙瘩
高鐵日前推出「寧靜車廂」措施，引發相關討論。一名教師在車廂批改作業，卻被男乘客告知「可以改小聲一點嗎」，讓他十分尷尬，同時引起網友熱議。
一名網友在Dcard發文表示，他不久前因為工作往返需求搭乘高鐵，帶著學生作業上車批改，卻被一旁的男乘客反映「不好意思，你可以改小聲（力）一點嗎」。
原PO提到，當下他立刻改成小小力打勾，但發現還是有聲音，因此改換一支紅筆，結果又被同位乘客提醒第二次，讓他尷尬直呼「不知道大家有沒有遇過類似的情況，參賽者紅筆的聲音只會刷刷刷而已，好想把握時間啊。」
貼文發布後，許多網友表示「那種筆真的有點吵，不過國小老師好像都很愛用」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「主要是會勾起不好的回憶，因為通常停筆後我就要被打了」、「完全不覺得怎樣，但在過分安靜的空間裡，只要有一點點細碎的聲音就很明顯」、「用粗的圓珠筆可能聲音比較小」。
