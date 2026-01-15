教師1月25日上街 促廢校事會議

全教總不滿教育部日前公布修正《解聘辦法》與《考核辦法》，無視基層教師長期反映校事會議調查制度弊端，將於1月25日號召前往教育部前抗議。（本報資料照片）

全教總不滿教育部日前公布修正《解聘辦法》與《考核辦法》，無視基層教師長期反映校事會議調查制度弊端，更疊床架屋增加程序負荷，將於1月25日號召前往教育部前抗議，控訴教育官僚凌遲中小學教育現場，要求廢除校事會議。教育部澄清，尊重各界表達意見權利，但教團意見與事實不符，會持續蒐集實務回饋、滾動檢討制度。

全教總批評，此次修法是「閉門造車、疊床架屋」，新辦法不僅未解決調查權限氾濫的核心問題，反而使受理與處理程序更加複雜、混亂。這種行政官僚式的修正，不僅無助於化解校園紛擾，更是在教育人員傷口上撒鹽，持續重挫中小學士氣，引發基層強烈憤慨。

全教總理事長侯俊良指出，自校事會議機制實施以來，各級學校行政資源嚴重向辦案傾斜。為了應付層出不窮的匿名檢舉與微小紛爭，學校必須耗費龐大經費聘請調查員、召開無止盡會議、撰寫法律文書。教育經費應用於提升教學品質，現在卻大量耗費在程序內耗中，校方與教師的精力被抽離教學現場，最終受害的是全體學生的受教權。

侯俊良說，台灣教育現場，正陷入前所未有的行政窒息與專業寒蟬危機，為了捍衛教師尊嚴，拉教育現場一把，呼籲全台教師一起走上街頭，向教育部表達「廢惡法、救教育」訴求。

教育部表示，制度討論若刻意忽略修法內容與實務事實，僅以全面廢除相關機制作為訴求，難以回應不適任教師處理及學生權益保障等教育現場實際問題。教育部的責任，是在確保學生受教權益與教師教育專業間，建立可運作、可檢討制度，而非以否定制度取代對制度的理性討論。