教師AI素養知行落差 國中教師分數最低

黃昆輝教授教育基金會於今（1）日舉行記者會，公布「教師AI素養調查報告」。（主辦單位提供）

黃昆輝教授教育基金會於今（1）日公布「教師AI素養調查報告」，結果顯示，多數教師自認具備AI基礎與倫理素養，但在教學實踐與專業發展兩項表現不佳，顯示知與行之間仍存在落差，且值得關注的是，國中教師的AI素養普遍低於國小與高中教師，在多項教學應用上自評不具備者超過半數。

調查於8月27日至10月10日進行，採網路問卷方式，共回收3605份國小、國中與高中現職教師的有效樣本。研究設計以四點量表評估AI素養，3分以上為符合標準。整體結果顯示，教師在「AI基礎與應用」平均3.16分最高，其次是「AI人本思維」3.10分與「AI倫理」3.02分。顯示教師普遍理解AI的基本理念，能尊重學生差異，並強調AI為學習輔助而非替代工具。

廣告 廣告

不過，在「AI教學法」與「AI專業發展」兩項指標上，分別僅獲2.65分與2.80分。細項如「運用AI分析學生學習表現並提供回饋」與「指導學生使用AI自主學習」兩項皆僅2.56分，顯示教師在將AI知識轉化為教學行動上仍有明顯落差。

報告也指出，教師服務年資與AI素養成反比。年資21年以上教師多未達3分，年輕教師則表現較佳。另國中教師的AI素養普遍低於國小與高中教師，在多項教學應用上自評不具備者超過半數。

民調委員馮清皇分析，國中教師因升學壓力大，應用AI的態度較保守。他建議資源分配應聚焦需求群體，協助教師有效增能。

台中教育大學校長郭伯臣則指出，資深教師AI素養偏低是全球共通問題，建議擴大教師專業發展規模，並在師資培育階段導入AI應用。他也呼籲中央補助地方成立AI教師社群，推動跨領域共學，並研發具教學導向的國家級AI工具，協助師生共同提升AI教學實力。

更多中時新聞網報導

MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了

走過重建路 視障清大生接住視損幼兒

NBA》馬刺滿傷兵 文班亞馬頂住籃網反撲