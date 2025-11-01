教師AI素養知行落差 國中教師分數最低
黃昆輝教授教育基金會於今（1）日公布「教師AI素養調查報告」，結果顯示，多數教師自認具備AI基礎與倫理素養，但在教學實踐與專業發展兩項表現不佳，顯示知與行之間仍存在落差，且值得關注的是，國中教師的AI素養普遍低於國小與高中教師，在多項教學應用上自評不具備者超過半數。
調查於8月27日至10月10日進行，採網路問卷方式，共回收3605份國小、國中與高中現職教師的有效樣本。研究設計以四點量表評估AI素養，3分以上為符合標準。整體結果顯示，教師在「AI基礎與應用」平均3.16分最高，其次是「AI人本思維」3.10分與「AI倫理」3.02分。顯示教師普遍理解AI的基本理念，能尊重學生差異，並強調AI為學習輔助而非替代工具。
不過，在「AI教學法」與「AI專業發展」兩項指標上，分別僅獲2.65分與2.80分。細項如「運用AI分析學生學習表現並提供回饋」與「指導學生使用AI自主學習」兩項皆僅2.56分，顯示教師在將AI知識轉化為教學行動上仍有明顯落差。
報告也指出，教師服務年資與AI素養成反比。年資21年以上教師多未達3分，年輕教師則表現較佳。另國中教師的AI素養普遍低於國小與高中教師，在多項教學應用上自評不具備者超過半數。
民調委員馮清皇分析，國中教師因升學壓力大，應用AI的態度較保守。他建議資源分配應聚焦需求群體，協助教師有效增能。
台中教育大學校長郭伯臣則指出，資深教師AI素養偏低是全球共通問題，建議擴大教師專業發展規模，並在師資培育階段導入AI應用。他也呼籲中央補助地方成立AI教師社群，推動跨領域共學，並研發具教學導向的國家級AI工具，協助師生共同提升AI教學實力。
更多中時新聞網報導
MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了
走過重建路 視障清大生接住視損幼兒
NBA》馬刺滿傷兵 文班亞馬頂住籃網反撲
其他人也在看
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
再見雙殺救道奇！赫南德茲坦言「盲接」完成守備：我根本看不到球啊啊啊
體育中心／綜合報導世界大賽第6戰，9局下面臨逆轉危機的道奇隊，靠著左外野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）策動再見雙殺驚險守勝，也續命將戰線拉進生死第7戰，賽後赫南德茲坦言，其實受到燈光影響當下根本不知道球在哪，甚至有可能直接砸到臉上，但赫南德茲還是靠著直覺「盲接」完成雙殺守備，但也忍不住驚呼：「當下我根本看不到球在哪裡！」FTV Sports ・ 6 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 15 小時前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前