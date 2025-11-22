教廣臺東分臺辦台語兒童主播營 20位小小主播體驗母語新聞魅力

教廣臺東分臺辦台語兒童主播營

國立教育廣播電臺臺東分臺今(22)日舉辦「臺灣台語兒童新聞主播體驗營」，結合新聞編輯與廣播專業，打造以「台語新聞」為核心的活動，吸引對台語有興趣的國小五至六年級共20位學生參加，臺東分臺表示，期待孩子從認識新聞製作、學習台語表達，到親自上陣播報，能在日常生活中更自在運用母語，深化對文化的認同。

活動安排全天課程，內容包括台語日常用語、新聞編輯與播報技巧、播報實務演練及成果錄音發表。其中邀請資深台語廣播主持人「阿娟」（黃莉娟）擔任講師，帶領孩子從台語的24節氣生活智慧入門，再逐步實作播報，強化語言運用與新聞口語能力。

臺東分臺長胡美足表示，電臺長年投入台語節目製播，深知語言學習需回到生活情境，因此規劃此次營隊，從內容到講師皆以台語為主，讓孩子在互動中養成自然說台語的能力。