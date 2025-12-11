教廣臺東分臺「感謝有你‧一起聽見幸福」聽友會12/13即將登場

臺東分臺聽友會歡迎大家一起聽見幸福

國立教育廣播電臺臺東分臺為感謝廣大聽友們長期不間斷的支持，規劃辦理一場「感謝有你‧一起聽見幸福」的年終聽友會活動，將於 114年12月13日（六）下午2點至4點，在該分臺（臺東市馬亨亨大道135號）舉行，希望增進節目主持人與聽友之間，以及聽友與聽友之間的感情 。



活動當天，將有樂團演奏暖場、晨韻舞團的開場表演，以及巴查克演唱、東北舞蹈表演等多元化內容，電臺節目主持人除了介紹自己的節目之外，為回饋聽友，活動也設計了摸彩環節，抽出100張現場的聽眾朋友贈送禮券。



臺東分臺表示，當天下午1點30分發放號碼牌，前300名報到的聽友可以領取蛋糕券，及300份精美月曆，數量有限，發完為止，邀請所有喜愛教育電臺的聽眾朋友及一般民眾，一同來到臺東分臺共襄盛舉，與節目主持人近距離互動，共同聽見幸福。