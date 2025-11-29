教廣高雄臺「臺灣台語兒童新聞體驗營」 與孩子做伙講台語

為配合「國家語言整體發展方案」，並向大眾推廣本土語言融入日常生活環境，國立教育廣播電臺高雄分臺舉辦「臺灣台語兒童新聞主播體驗營」，透過引導兒童體驗新聞編輯與播報，培養學生使用臺灣台語的信心與表達能力，且增進對母語新聞的興趣與認同。

體驗營活動邀請教廣高雄臺採訪員林祺宏，以及臺灣台語節目「阿政先講臺灣」主持人董峯政教授與董娘擔任講師，分別規劃「臺灣台語日常生活用語及發音教學」與「臺灣台語新聞編播技巧」課程，並實際進到錄音室錄製新聞，引導學員了解新聞編譯的完整流程。

董峯政教授在課堂上提到，現今家庭中使用臺灣台語的次數愈來愈少，縱使是以臺灣台語為主要使用語言的長輩，因擔心孫子聽不懂阿公阿嬤說的話，反而還要轉用華語跟孫子對話，希望透過體驗營活動能引導孩子感受臺灣台語的深度、厚度與溫度，並能廣泛使用於日常生活中。

活動成果發表由學員錄製臺灣台語新聞稿，現場更開放學員家長在旁觀看，一睹孩子坐上主播台的專業畫面。此外，除了引導學員錄製新聞，對新聞播報有興趣的家長也嘗試使用臺灣台語進行錄音，親子一同感受成為一日主播的體驗。

參與成果發表的家長則表示，很高興有機會能讓孩子有接觸廣播的機會，尤其是使用臺灣台語播報新聞感覺困難度更高，未來在家中會盡量與孩子多使用母語對話，一起增進對臺灣台語的熟悉。