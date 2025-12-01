教廷在任內不會斷交！吳志中：12個邦交國都很穩定

記者陳思妤／台北報導

外交部次長吳志中日前在立法院接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

台灣友邦聖文森及格瑞那丁11月27日舉行國會大選，親中的政黨新民主黨獲得壓倒性勝利，各界憂心是否影響邦交，而台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（梵蒂岡），邦誼是否穩固也受到關注。對此，外交部次長吳志中今（1）日在廣播專訪中強調，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。

吳志中接受資深媒體人周玉蔻專訪，訪問今天播出，周玉蔻問到，前第一夫人吳淑珍曾訪問教廷，現任第一夫人吳玫如有可能訪問教廷？吳志中坦言，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會當年在中國經營，也一直有心願要回到中國，所以跟教廷的關係只能維持現狀，而新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。

對此，周玉蔻直呼，「好啦你們做不到！」吳志中則解釋，現在環境下，中國國家主席習近平鴨霸跟侵略性是跟以前胡錦濤不一樣的，鄧小平還曾說留給下一代解決，而習近平是非常具侵略性且非常威權，連中國前外交部長秦剛都不見了。他坦言，這樣的一個獨裁者又連任，中國內部有很多問題，這是不一樣的。

周玉蔻追問，「任內教廷不會斷交吧？」吳志中自信說，「不會！!呵呵呵…現在12個都很穩定」。周玉蔻又說，那要增加，一年內有望增加邦交國？吳志中說，在努力，「12個我認為不會斷交，至少目前我看到的…」。吳志中也說，他要給外交部長林佳龍肯定，他當過三任外交部長的次長，林佳龍是放最多心力在邦交國的部長。

