教得動用得上 慈大辦SEL生活素養教師研習

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慈濟大學舉辦SEL生活素養種子教師基礎研習

為了將社會情緒學習（SEL）理念轉化為第一線的實踐行動，慈濟大學師資培育中心、教育研究所、國際扶輪3490地區花蓮光復救災委員會與花蓮縣臨床心理師公會合作辦理【教得動、用得上】2026 SEL生活素養種子教師培訓基礎課程。跨界資源的挹注不僅期盼促進社區復原力與防救災心理素養，更為培訓提供了強大的臨床心理學專業後盾，確保課程在理論與引導技巧上皆具備高度專業性。

講師說明體驗學習循環結合SEL的運用

本次課程為整個種子教師系列培訓的起點，吸引了54位教育工作者熱情參與。慈濟大學何縕琪副校長在開幕致詞時表示：期待透過一整天密集的體驗式學習，深化學員對SEL核心能力的認識，也能進一步掌握陪伴學生發展情緒覺察與人際互動的實務技巧。

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實際透過體驗為本的教學方式，讓學員感受SEL的溝通技巧

課前調查顯示，雖然多數教師接觸過SEL，但仍希望更了解CASEL五大核心能力的內涵；老師們也渴望獲得具體的「班級經營方法」，以及可直接操作的「實體教具」。為此，課程特別邀請冒險心靈心理治療所徐堅璽臨床心理師擔任講師。課程一開始，進行「交叉12321」活動破冰，帶領學員以身體經驗建立對SEL的認知。徐所長強調，「體驗式學習」是轉化SEL理念的最佳媒介。本次課課程也藉由「冒險波（Adventure Wave）」引導法，帶領參與學員操作「生活素養卡」，學習深度情緒察覺的技巧。許多老師也體認到，教學的重點不在於「完成活動」，而是「將活動作為觀察學生的媒介」，並以此進行引導反思。

邀請參與者進行「交叉12321」體驗活動，為今天的活動作開場與暖身

經過6小時的基礎課程培訓後，從回饋量表中可以看到，學員在班級中引導SEL討論的自信心、對「體驗式學習」重要性的認同度及「生活素養卡」作為評估行為尺規的功用等方面皆有長足進步。而學員們也紛紛擬訂回到校園的「第一個SEL教學小行動」，例如：直接運用生活素養卡帶領班級活動、設立「情緒紅綠燈」等視覺化環境營造，以及改變師生互動語言，使用正向且不帶批判的回饋來引導學生覺察情緒。

學員親身操作「生活素養卡」

操作「生活素養卡」，練習帶領學生進行深度的情緒察覺

本次基礎研習成功解決學員「實作工具不足」與「觀念模糊」的痛點，高達73%的學員表達參與進階培訓的意願。未來，慈濟大學師培中心將持續與相關單位推動進階實作演練，期盼這些種子教師能將所學帶回現場，以涵養學生的心理健康與社會情緒力。

體驗活動後，學員透過海報與便利貼進行EQ 四象限的盤點分析

(撰文、攝影：慈濟大學)