教您掌握3細節 尾牙優雅過關

年終尾牙到來，多數上班族期待的是抽獎跟吃大餐，但這場聚會其實隱含著職場的社交考驗。在主管與人資眼裡，尾牙更像是一場「年度社交壓力測試」，這類非正式的餐敘氛圍其實是一面強大行為放大鏡。平日在辦公室維持的專業形象，很可能因為酒過三巡後的一個儀態瑕疵，就在跟大老闆近距離接觸時徹底「社死」。

生活系品牌IKIGAI觀察到，職場質感不在於穿著多貴，而在於對「細節」的管理。良好的社交禮儀其實就是一種優雅的自我管理，將繁瑣的清潔程序轉化為生活中的儀式感。當你在熱鬧的飯局中，依然能維持指尖乾爽與口齒清新，這種由內而外散發的自信與從容，是對他人最無聲的尊重，也是最有力的職場形象頁。

生活系品牌IKIGAI建議，職場形象管理應從「預防」做起。在赴約前先使用漱口水建立長效清新，與人近距離交談時，能散發從容且有自信的笑容，不讓尷尬的口氣成為你職場進階的絆腳石。