教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤

政大前校長周行一強調「能等才會贏」，投資人不該短進短出，最終落得一場空。

「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。

「台股市場平均年報酬率是12％，但根據統計，散戶卻是負3.8％，為什麼？」周行一語出驚人指出關鍵，因為人都是見利忘險，瘋狂追明牌、短進短出，只看報酬卻忘記風險，最終落得一場空，他揪出散戶投資的2大誤區。

誤區1、見利忘險，買高賣低

周行一觀察投資人都盲目追逐熱門題材，股價飆漲時搶進，卻在修正時嚇到賣出，「風水輪流轉，現在市場追逐AI，但誰能保證AI永遠好呢？」周行一強調，市場最殘酷的地方就是看到亮眼報酬時，往往已成為過去式。

長年只抱緊追蹤大盤的指數型基金，且周行一平均分散在台美兩個市場，標的分別是0050（元大台灣50）、SPY（SPDR標普500指數ETF）。

0050的成分股為台灣50家頂尖公司，SPY則是美國500家龍頭企業，皆有汰弱留強機制，市值縮水、經營不善的企業會被踢出指數。而只要長期投資，再加上配息滾入的複投效果，就能輕鬆取得市場平均報酬。

領到配息，周行一會再投入，「平均11％的年化報酬率，遠遠優於定存，而且不費吹灰之力，連選都不必選，就能取得市場報酬。」事實上，以0050成立23年來的績效來看，年化平均報酬率為11.24％，累積含息報酬則達945％。

誤區2、以為模仿股神就能打敗市場

「多數投資人犯的最大錯誤，就是妄想自己能打敗市場，如果投資的出發點是想要賺很多錢，那註定會失敗，因為絕大多數的人根本沒能力超越市場。」周行一說，許多散戶熱衷模仿股神巴菲特，但是巴菲特是「資訊非常充分」（very informed）的專業投資人，擁有散戶無法比擬的資源與機會，盲目模仿只會陷入不對等賽局。

「巴菲特進場買股的時候，他沒有告訴你啊！賣股的時候，他也沒有通知你。」散戶花費大量時間研究巴菲特的持倉，要複製股神，結果往往是「東施效顰」，用盡全力，卻可能連車尾燈都看不見。

因此周行一提醒，切勿以為自己能預測高低點，結果越判斷越錯、越錯越慌，反而是擁抱市場，穩穩賺取市場報酬，簡單才是王道。

