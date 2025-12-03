教授不盯盤照賺2／1招拒當韭菜！周行一靠2檔ETF、3原則 輕鬆年賺11％

周行一（右2）經常跟學生分享，投資就是要買進整個市場、分散風險，才能安心等待財富穩穩進口袋。

「我常跟學生說，Look！He who can wait always wins. 能等的人永遠贏。」政大前校長周行一堅持，「能等」勝過「能選」，他強調，只有買進整個市場、分散風險，才能讓人安心等待、財富穩穩進口袋。數十年來周行一抱緊2檔市值型ETF，分別是追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，並貫徹「只進不出」的紀律，每年穩賺市場平均報酬11％。

周行一觀察市場上出現投資商品過度包裝的亂象，「在美國，ETF的種類眼花撩亂，外媒都在諷刺，菜色（ETF）比食材（上市公司股票）還多。」他認為，散戶不應被複雜且氾濫的「菜色」迷惑，而應採取簡單、接近「食材」本質的被動式、分散化指數型投資。

1、擁抱市場，賺取平均報酬

不選股、不擇時，跟著市場走，周行一只抱緊追蹤大盤的指數型基金：元大台灣50（0050）與SPDR標普500指數ETF（SPY），且平均分散在台美2個市場，0050的成分股為台灣50家頂尖公司，SPY則是美國500家龍頭企業，皆有汰弱留強機制，市值縮水、經營不善的企業會被踢出指數。而只要長期投資，再加上配息滾入的複投效果，就能輕鬆取得市場平均報酬。

周行一表示自己領到配息都會再投入，「平均11％的年化報酬率，遠遠優於定存，而且不費吹灰之力，連選都不必選，就能取得市場報酬。」事實上，以0050成立23年來的績效來看，年化平均報酬率為11.24％，累積含息報酬則達945％。

2、不選股，領息再滾入

投資只進不出，讓自己留在市場上，而周行一觀察散戶總是買在高點、賣在低點，終究換來一場空，「尤其許多分析師都是在市場不好時，喊出『現金為王』，鼓吹投資人把股票賣掉，這樣就會錯失反彈的機會。」

周行一解釋，當手上都是現金時，股票往往很快上漲，投資就會亂了方寸，「我投的是市場，不是股票，除非人生理財目標到了，否則絕不賣出！」

3、不擇時，逢低不加碼

記者問，等到股災暴跌時再加碼買進嗎？周行一反對，他強調，任何「逢低加碼」的行為都是主動擇時，「我不預測高低點，因為散戶根本沒那個能力判斷高低點，以為是低點進場加碼，很可能因此套在半山腰，造成更大的心理壓力，被迫恐慌性賣出，連加碼的部位都賠光。」因此他認為，嚴守紀律，避免主觀判斷，才是投資路上最大的保護。

事實上，嚴格執行「政策性資產配置」的紀律，每月撥出儲蓄或薪水的比例投入市場，當市場下跌時，新投入資金自然能買到便宜的單位，「這就是一種『被動的逢低買進』，而非主動的擇時加碼。」周行一解釋。

