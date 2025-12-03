教授不盯盤照賺3／30歲敢押95％、66歲只求4％ 周行一曝最實用資產配置法

簡單買指數型基金，就可盡情享受市場報酬率。（翻攝NYSE臉書）

「投資的比例，不能靠感覺，而是要根據你的風險容忍度與人生目標回推計算。」政大前校長周行一觀察，多數人將精力投入選股，卻忽略了投資最重要的一環：資產配置，他創立「行珩全人均衡系統」搭配八喜投資法則（規劃、等待、分散、被動、長期、複投、調整、平衡），做出客製化、安穩的人生理財規劃，他也教戰用1招算出資產配置。

對於資產配置比例，周行一會用「目標報酬率」回推計算，他透露自己的配置只有指數型基金搭配定存，並教戰年輕人可盡情享受市場報酬率，隨年齡增長、再酌減指數投資的比重。

廣告 廣告

「我30多歲時幾乎把收入的95％投入市場，賺取10％～12％的年均報酬，現在退休了，我只求3％～4％的報酬率，這樣當市場跌到零時，我還握有大量現金，做為『等待』的緩衝器。」目前66歲的周行一將8成資金放在定存這類低風險資產，另外2成則採取指數型投資。

確認資產配置的比例後，周行一嚴格執行不擇時、只進不出的紀律，每月撥出儲蓄或薪水的比例投入市場，股災大跌也保持淡定，不採取「逢低加碼」策略。

「任何逢低加碼的行為都是主動擇時，我不預測高低點，因為散戶根本沒那個能力判斷高低點，以為是低點進場加碼，很可能因此套在半山腰，造成更大的心理壓力，被迫恐慌性賣出，連加碼的部位都賠光。」他說。

周行一認為，當市場下跌時，新投入資金自然能買到便宜的單位，「這就是一種『被動的逢低買進』，而非主動的擇時加碼。」他解釋，嚴守紀律，避免主觀判斷，才是投資路上最大的保護。

23歲的台大國企所研究生Andrea說，讀政大四年級時選修周教授的「全方位理財與規劃」課程，「從系統中可參考別人的案例，我看到幾位20多歲年輕人月薪3～4萬元，仍堅持撥出幾千元定期定額投資，我也利用零用錢和打工收入，每月各以2千元買進0050、VOO（Vanguard標普500指數ETF）。」她笑說，今年以來0050帳面上已有20多％收益。

而周行一將八喜投資法則（規劃、等待、分散、被動、長期、複投、調整、平衡），濃縮為8小時的付費課程「一生受用投資課」，創業夥伴、磐石財富管理顧問股份有限公司營運長吳忠明指出，市場上的風險問卷，都只有保守型、穩健型、積極型等3種人，依據風險屬性推薦適合的商品，「但周校長的系統是根據每個人的人生規劃，給予不同的資產配置建議。讓一般人可以輕鬆理財，過上無虞的生活。」

更多鏡週刊報導

達人理財／能等的人永遠贏 政大前校長抱緊2檔ETF年賺11％

教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤

教授不盯盤照賺2／1招拒當韭菜！周行一靠2檔ETF、3原則 輕鬆年賺11％