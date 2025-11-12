教授位子沒了？清大證實「非合聘師資」 翁曉玲：不是被解聘只是沒開課
記者詹宜庭／台北報導
國民黨立委翁曉玲許多言論引發爭議，近期有網友在社群發文提到，翁曉玲已被清大科法所拔掉合聘教師資格。國立清華大學昨日證實，翁曉玲已不再與同校科技法律研究所合聘，強調是因課程調整，並非針對單一教師。對此，翁曉玲今（12日）表示，自己不是被清大解聘，只是沒有開課。
翁曉玲表示，自己在清大原本有兩個系所共同合聘，科法所只是副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。擔任立法委員之後，因為分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說非常吃力，所以現在大概就是一年為學校開一門課。由於主聘單位是通識中心，當然會以通識課程、大學部為主。她強調，自己並不是被清大解聘了，而是因為沒開課，但卻被形容成被解聘，這樣的不實訊息，應該查證一下。
翁曉玲也說，自己現在回清大開課完全是義務性質，沒有領取任何一毛鐘點費，「大家可以去問問看清大，我到底有沒有被開除？我只是沒有在清大科法所合併開課了，從系所的角度來說，他們做一些安排，對我來說也無傷大雅。」
更多三立新聞網報導
曾喊「麟洋配」是中國人的驕傲！翁曉玲「合聘教授」位子沒了 清大證實
廢黨產會？翁曉玲修「中央行政機關組織基準法」 綠委酸：翁大上人復辟
藍白讓年改走回頭路！吳思瑤痛批「歷史的罪人」：改革一夕之間功虧一簣
藍推停公教年改！民進黨不敵藍白人數優勢 初審全案保留送黨團協商
其他人也在看
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 12 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 22 小時前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 2 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 17 小時前
邱議瑩喊「投柯志恩就是投給鄭麗文」 深綠鄉民爆氣反嗆
民進黨高雄市長初選今(10日)起至14日開放領表登記，綠委邱議瑩一早搶頭香完成登記，隨即開砲轟國民黨主席鄭麗文秋祭爭議，直呼「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。網友對此一面倒負評，直嗆「投邱議瑩就是支持美濃大峽谷」，還有自稱是深綠鄉民喊「別出來選了！」中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平再度領跑MVP！美媒一致看好：沒人能跟他比
美國職棒大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）最終入圍名單出爐，國聯部分由洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平領銜入選，與費城人強打席瓦伯（Kyle Schwarber）及大都會外野手索托（Juan Soto）共同角逐最高榮譽。雖然三人本季皆有亮眼表現，但美媒普遍認為：「今年的MVP還是大谷。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛
鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌
[NOWnews今日新聞]中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
再舔共啊！館長哭業績超爛 格鬥界死對頭不忍了：面對你的宿命一戰吧
網紅「館長」陳之漢上個月25日飛往北京，展開12天的「第三次中國之旅」，不過他回來台灣後卻笑不出來，開直播瘋狂抱怨「電商業績超差」，嗆爆粉絲不買都不支持銷售品「摸摸你們的良心，這樣對嗎？」對此，館長的死對頭「金鋼刀」不忍了，今（11）日發文下戰帖，「不如面對你的宿命一戰吧，看看跟我打一場會不會賺比較多」，網友嗨爆了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前