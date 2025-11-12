教授位子沒了？清大證實「非合聘師資」 翁曉玲：不是被解聘只是沒開課

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委翁曉玲許多言論引發爭議，近期有網友在社群發文提到，翁曉玲已被清大科法所拔掉合聘教師資格。國立清華大學昨日證實，翁曉玲已不再與同校科技法律研究所合聘，強調是因課程調整，並非針對單一教師。對此，翁曉玲今（12日）表示，自己不是被清大解聘，只是沒有開課。

翁曉玲表示，自己在清大原本有兩個系所共同合聘，科法所只是副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。擔任立法委員之後，因為分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說非常吃力，所以現在大概就是一年為學校開一門課。由於主聘單位是通識中心，當然會以通識課程、大學部為主。她強調，自己並不是被清大解聘了，而是因為沒開課，但卻被形容成被解聘，這樣的不實訊息，應該查證一下。

翁曉玲也說，自己現在回清大開課完全是義務性質，沒有領取任何一毛鐘點費，「大家可以去問問看清大，我到底有沒有被開除？我只是沒有在清大科法所合併開課了，從系所的角度來說，他們做一些安排，對我來說也無傷大雅。」

