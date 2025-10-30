教授偷吃十二女／型男教授後宮遍全台 她嗆「暈船女老師們」不斷邀約也該檢討
被封為「教育界王力宏」的國立台北教育大學教授許育健，昨（29日）遭本刊踢爆婚內出軌、後宮遍全台，不僅同時劈腿12名女老師，甚至網紅女作家、出版社女編輯也為他暈船。對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，許育健的渣男行徑固然不恥，但那些濫用職權邀請他的女教師，同樣值得檢討。
本刊報導引述曾是許育健劈腿對象的說法，稱許育健以教授身分打造極樂後宮，除貪圖美色，更利用感情和性愛箝制女老師們，全台各地的女老師為了和他見面，不斷利用任職學校的研習活動，邀請許當講師、幫他賺講師費…
黃湘仙看完本刊報導，不禁感嘆「教師研習早就被部分人士打造成網紅產業鏈，現在研習邀約還變成偷情的工具？」
黃湘仙在臉書寫道，她覺得這位「教育界王力宏」濫用教育權威很不恥，但濫用手中職務的教師們也該檢討，因為她們邀請研習講師未本於專業，而是為了「特殊私交」「特殊目的」。即便北教大回應「若有違法絕不寬貸」但許育健聰明地站在人性極限、法律邊緣，讓她不禁想套一句家長們常用的話：「這樣要我們怎麼教小孩？」
