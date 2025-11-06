教授口誤「機場有米可白聞行李」遭瘋傳 本尊笑回：原來我身兼多職

台北市 / 林彥廷 綜合報導

藝人米可白曾在2021年時被新北市長侯友宜誤認為是狗狗的名字，畫面也遭到瘋傳成為網路迷因哏，而近日有教授在節目上談論豬瘟議題時，口誤說出「米可白」會在出入境時聞行李，讓主持人笑說「是米格魯，米可白是藝人」。畫面又再次遭到網友轉傳，而米可白也在社群中轉發相關畫面並笑說「原來我身兼多職」。

政治學教授范世平日前到節目《新聞面對面》上談論豬瘟相關議題，而在談論入境台灣時，除了會提醒民眾勿攜帶豬肉製品，還會有檢疫犬在現場聞行李。不過范世平口誤，說成「一落地，就會有米可白來聞你的行李。」主持人謝震武隨即糾正「米格魯啦，米可白是個藝人」。

片段隨即遭到網友瘋狂轉傳，而米可白本人也將轉發到臉書上，並笑說「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能」。也讓不少網友留言：「可憐的米可白，老是被認成狗狗」、「原來回國入境就能看到米可白」、「藝人辛苦機場入境打工照片流出~(誤)」、「那隻米可白是不是就是候市長當初摸的那隻」等。

