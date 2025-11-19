教授夫妻遭訴控檢方被誤導 北醫反駁並提民事告訴

（中央社記者劉世怡、沈佩瑤台北19日電）被控洩漏「北醫再生醫學計畫」研發成果牟利的林泰元、黃彥華夫妻，今天發聲明表示，檢方遭台北醫學大學誤導，自行拼湊且濫行起訴。北醫則反駁並指已提出民事告訴。

台大副教授林泰元、北醫教授黃彥華夫妻檔，涉嫌洩漏「北醫再生醫學計畫」研發成果給民間公司向美國申請專利，造成台大、北醫損失。

台北地檢署昨天偵結，依刑法洩漏工商秘密、背信等罪起訴林泰元、黃彥華等4人，並請法院審酌林、黃身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，攫取前述不法所得甚鉅，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣等節，予以從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境。

對此，林泰元、黃彥華今天發布聲明表示，本件緣於商人間私人恩怨糾紛檢舉，夫妻本於學術研究協助生技產業發展的初衷，卻被無端被捲入；未料，北醫於接獲檢舉信後，不依校內正當程序，給予黃女陳述與釐清事實的機會，反配合檢舉人委請律師曲解事實逕行提出刑事告訴。

聲明表示，在北醫的誤導下，台北地檢在偵查中有諸多根本性錯誤，例如，將再生醫學計畫成果報告中，不屬於本計畫經費與項目的成果，誤當成再生醫學計畫的成果；將台大與廠商的產學合作成果，當成再生醫學計畫成果等。未來在法院審理程序中，期許透過相關領域專家學者參與， 應可釐清事實，還予清白 。

另一方面，台北醫學大學聲明指出，針對本校生物化學暨細胞分子生物學科黃姓教師，涉洩漏工商秘密與背信等罪嫌遭起訴一案，全案已進入司法程序，本校亦全力配合司法機關進行後續審理；同時，為維護校方權益，本校亦已提出民事告訴。

此外，台北醫學大學強調，將依教師法及相關規範，立即啟動各級教評會從嚴審議，並依法採取必要處置，以彰顯本校維護學術倫理與捍衛法治精神。（編輯：張銘坤）1141119