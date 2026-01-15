教授怒批賴清德「把總統職位做賤」 莊瑞雄打斷引爆衝突後握手和解

立法院昨天召開憲政史上首次彈劾總統案全院委員會公聽會，藍白陣營與民進黨激烈交鋒。東海大學法律系退休教授林騰鷂在會中羅列賴清德總統「十大惡行」，包括違反憲法忠誠義務、不依憲公布法律、策動對立委大罷免、放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判等，怒批賴總統掌握實質行政權，閣揆卓榮泰只是稻草人，要在野黨「倒稻草人」實在沒有道理。

林騰鷂發言時，民進黨立委莊瑞雄忍不住打斷稱「不要亂罵人」，林騰鷂也不滿回嗆「這是我發言時間」，一度被氣到高血壓離開座位。立法院長韓國瑜出面緩頰，會後莊瑞雄向林騰鷂道歉，兩人握手和解。

國民黨立委林德福批評賴總統濫用覆議權和釋憲，有「亂政五部曲」；民眾黨立委劉書彬則以南韓前總統尹錫悅被起訴為例，呼籲賴總統守憲守法。國民黨主席鄭麗文也表示擔心賴總統有一天鋌而走險，但民進黨秘書長徐國勇反批這是胡扯，台灣和南韓完全不一樣。

國民黨團推派的前監委仉桂美質疑，為什麼四成民意可以違反六成民意？僅五位大法官憑什麼作出憲判？國民黨立委徐巧芯強調，副署權要制衡的對象是總統而非立法院，總統為虎作倀當然符合被彈劾要件。

民進黨團推薦的專家則主張，爭議若源於閣揆不副署，應循制衡管道或提不信任案，立院捨近求遠直接彈劾總統，缺乏正當理由。律師黃帝穎批評在野選擇高門檻彈劾案是「打假球」，成大法律系副教授陳怡凱也指出，為閣揆副署問題彈劾總統邏輯不通。

