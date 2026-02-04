每年的2月4日是世界癌症日！談到預防癌症，多數人第一時間想到的，往往是戒菸酒、少吃炸物、多吃蔬果。不過在抗癌最前線，醫學界其實早已發現，「肌肉量」是一張被低估的王牌！這不是要你去健身房練成健美先生，只要透過簡單、人人可行的居家運動，就能為身體打造一層讓癌細胞難以立足的「抗癌防護罩」。打造抗癌體質的關鍵在肌肉！運動習慣降7％癌症風險

曾主刀超過1000例手術、長期鑽研癌症與肌肉關係的佐藤典宏醫師指出，肌肉不只是體力的來源，更是對抗癌症的基石。筋肉量的多寡，不僅與癌症的發病率息息相關，甚至決定了患者在確診後的治療成績與存活率。

廣告 廣告

研究發現，擁有運動習慣的人，不僅整體罹癌風險可降低7％，特定癌種的預防效果更令人驚豔：食道癌風險降低42%、肝臟癌降低27%、肺癌降低26%。尤其大腸癌與運動量呈現反比關係，透過腸道蠕動、減少發炎症狀、血糖穩定，能大幅降低大腸癌變的機會。

肌肉防癌關鍵！天然抗癌物質「肌肉激素」是癌細胞剋星

為什麼練肌肉能防癌？首先，肌力訓練能顯著改善胰島素阻抗，平穩血糖並壓制體內的慢性發炎。由於高血糖與慢性發炎正是癌細胞最愛的營養溫床，透過運動「斷開」這條補給線，自然能讓癌症風險大幅下降。

更關鍵的是，這背後隱藏著一種被譽為「天然抗癌藥」的生物化學反應。當我們在伸展、收縮肌肉時，身體會分泌一種名為「肌肉激素（Myokine）」的荷爾蒙物質。

這是一種由肌肉纖維生產分泌的細胞激素的總稱，目前已知的肌肉激素大概已經有六百多種，功用各不相同，只有在老舊細胞被破壞後，新形成的肌肉細胞四個月內才會分泌。而佐藤典宏醫師解釋，肌肉激素具備抑制乳癌、肺癌、攝護腺癌及胰臟癌細胞增殖的作用。

運動過頭反而傷身？掌握「週練兩次」黃金頻率，荷包身體都不受傷

許多熱血的讀者可能會想：「既然有效，那我天天練爆！」但這竟然是NG行為。佐藤典宏醫師特別叮嚀，若當天睡眠不足或感到異常疲憊，請勇敢地「請假」休息。抗癌肌力訓練的鐵律是：只有在身體狀態良好時進行，才能轉化為正向的免疫力。

【抗癌名醫佐藤典宏的理想運動組合】

理想頻率： 每週2至3次即可，中間至少預留兩天休息日。伸展運動、有氧運動則每天訓練無妨。

最佳順序： 先進行「肌力訓練」再做「有氧運動（如散步、騎車）」。若順序顛倒，身體會先消耗掉肌力訓練所需的能量，訓練效果相對較差。

強度守則：維持在「稍微感覺吃力」的程度。過度劇烈的運動可能導致血壓飆升或心律不整，對心臟造成負擔。

預防治療兩相宜！三招「坐著也能練」的居家健身術

不論是想預防癌症，還是已經在治療路上的鬥士，運動永遠不嫌晚。研究指出，每週進行1次以上肌力訓練的癌症患者，生存期間明顯比不運動者更長。

被譽為「肌肉博士」的東京大學教授石井直方也曾分享親身經驗：正是因為長年維持肌力訓練，讓自己累積了足夠的免疫力與「身體戰備資源」，才能成功對抗淋巴癌，並撐過化療等嚴峻治療。針對體力受限或高齡族群，佐藤醫師推薦以下三組低難度、高回報的居家動作：

1. 居家「足踝提升」：遠離跌倒與水腫

做法：淺坐在椅子上，單腳膝蓋呈90度，另一隻腳的腳踝用力向上提再放下，重複10次。

功效：強化雙腿肌肉，改善血液循環，讓人在快跌倒時擁有強大的「煞車力」預防摔跤。

（圖像由AI生成）

2. 坐姿「抬屁股」：鍛鍊全身最大肌肉群

做法：雙腳張開與肩同寬，稍微將屁股抬離椅面再坐回，重複10次。

功效：負擔比普通的深蹲輕，推薦給體力、肌力沒自信的族群練習。下半身佔人體大部分肌肉，此動作能有效強化行走所需的動力。

（圖像由AI生成）

3. 髖關節內收練習：找回身體的重心

做法：站立並單手扶椅維持平衡，單腳向內側移動並抬起，重複10次後換邊。

功效：鍛鍊平時少用的內腿肌群，增加身體穩定度，避免重心不穩。

（圖像由AI生成）



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

「飽和脂肪王」比豬油兇！醫揭最好的動物油，這樣吃死亡率降27％ 走路變慢竟是腦求救訊號！湯裡加一匙「特製油」通血管還防失智





原文引自：教授成功挺過淋巴癌！延壽王牌在「肌肉」坐著3動作練出抗癌體質