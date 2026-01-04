教授抱怨退休後醫療福利有差別待遇 警大回應了

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前中央警察大學教授、現任華夏科技大學講座教授高哲翰近日發文指出，現行警大教授退休醫療制度，將非警大畢業但長期任教警大的教授排除在外，直言「出身不應凌駕於貢獻之上」；警大今(4)日回應「理解與尊重」，肯定警大教師長期肩負警政專業教育、學術研究與人才培育重任，將持續爭取未具警官任用資格人員納入照護對象。

高哲翰發文坦言，「對於現行警察大學教授退休醫療制度，內心已忍耐許久」，現制規定僅限警大畢業並任教警大的教授退休後方能比照國軍人員，至特定醫院享有免費就診待遇，而非警大畢業、但同樣長期任教警大的教授，卻被排除在外，形成明顯差別待遇。

警大表示，政府為體恤警察工作辛苦，於2019年5月推動「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」，現行相關醫療照護措施適用對象，包括具警察官身分現職(含退休人員)、不具警察官身分而實際執行勤務的第一線人員(含退休人員)，旨在強化警察人員及第壹線執勤人員的醫療照護與健康保障。

警大說明，作為警政專業教育機構，兼具警政體系與高等教育學術機構雙重屬性，於2019年向行政院及考試院爭取建議行政人員及教師均納入適用對象，復經行政院同意將具警察官任用資格退休教師納入適用，但部分教師雖未具警察官身分，因長期投入警政教育與研究工作，確實在制度適用上呈現不同於一般實務單位的特殊性，校方將持續積極爭取該校未具警察官任用資格人員納入照護對象。

警大另指出，為因應犯罪趨勢全球化與科技化複合型發展的挑戰，同時考量台灣警政發展的多元化與國際化變革方向需求，並強化警大學術體系與行政體系的制度銜接，正配合推動組織法修正作業，納入設置「學術副校長」與「研究發展處」的規劃，採取行政與學術雙軌治理模式，以進一步明確學術決策機制與教師制度定位，完成法制化後將有助於提升警政教育體系制度完整性。

