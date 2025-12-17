教授極簡投資2／4月股災零受傷 退休院長只看台積電半年線就找到下車點

台積電是台灣關鍵企業， 更是產業多空環境的判斷依據。

教了半輩子財務金融的明道大學商管學院前院長林原勗，投資卻只靠「1條線」和紀律就年賺30%。至於他口中的這條線，指的是簡單移動平均半年線（SMA120）。多頭環境下，林原勗以元大台灣50正2（00631L）作為主要持股，要是發現趨勢改變為空頭，就順勢出脫持股轉入元大台灣50反1（00632R），以此建立規律的投資法則；像是今年4月關稅股災，他就是靠這「1線」，聞「訊」出場，成功避開股災。

巴菲特有句經典名言：買進好公司，長期持有，等到體質改變再賣掉。但什麼叫做「體質改變」？林原勗用權王台積電作為整體台股體質狀況的檢測劑，「只要台積電還原股價站在半年線之上，就可視為多頭；反之則為多頭走勢結束。」他解釋，近年台股走勢都靠台積電帶領，台積電股價表現最敏感，因此最適合拿來當做判斷指標。

而只要見到台積電還原股價站上半年線，同時元大台灣50正2（00631L，以下簡稱正2）也突破半年線，就正式進場，直到台積電還原股價跌破半年線才出場。例如，2022年11月15日台積電還原股價站上半年線，正2也突破半年線，他便將50%資金部位買入正2；同年12月20日，台積電跌破半年線、正2也同步跌破，便全數出清正2持股。

之後2023年1月9日台積電重新站上半年線、正2也突破半年線，再度進場。然而，9月7日台積電還原股價出現「賣出」訊號、跌破半年線，雖然正2仍高於半年線，他仍出清手上的正2，「訊號出現，一定要遵守，極簡投資不是傻傻地放著，而是要紀律、主動執行，不然等於是把命運交給市場主宰。」

「近幾年市場流行存股，但懂得出場卻非常重要，因為遇到金融海嘯之類的事件，獲利可能一夕之間蒸發，多年的努力全都白費了。相對來說，懂得利用1條線提醒自己『下車』，可有效保住波段獲利，提高資金使用效率。」過去，林原勗操作個股，卻不懂出場，最難忘的一次是他買進3位數的鴻海，最後只剩2位數，讓他倍感無奈。

因此他強調，中長期投資的部位在見到台積電股價跌破「半年線」這條線時，更要紀律出場。而他也會在空頭環境下順勢買進元大台灣50反1（00632R，簡稱反1）。他舉例，2025年3月3日，台積電和正2均跌破半年線，因此出清所有持股；同日，反1突破半年線，順勢押反1，直到5月中反1跌破半年線出場，這次操作讓他躲過4月關稅股災。

