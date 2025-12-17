教授極簡投資3／廣達賺1倍、台光電進帳3成 財金教授揭主流股短線操作密技

退休教授林原勗會順勢加碼主流股，放大整體報酬率。

明道大學商管學院前院長林原勗以元大台灣50正2和元大台灣50反1作為多空環境下的持股標的，但多頭環境下他會再加碼主流股，藉以放大報酬；近年操作廣達、台光電，都繳出漂亮的成績單。

林原勗推崇「極簡投資法」，他說，方法越簡單越會賺。而他的方法是參考台積電表現，當台積電還原股價站上簡單移動平均半年線（SMA120）為多頭環境，若同時元大台灣50正2（00631L，以下簡稱正2）也突破半年線，他就會進場買進正2。

廣告 廣告

除此之外，他還會進一步挑選主流股加碼，放大報酬。篩選上，基本面會觀察包括營收成長、毛利與營益率穩定、ROE（股東權益報酬率）季增強勁；技術面則只看短期均線與半年線的交叉，例如15日均線突破120日半年線就是買點，股價跌破15日均線且均線下彎就是賣點。

其中，他會特別關注公司的營業收入和ROE表現，「穩定且逐年成長的營收，象徵企業在市場中具備良好的競爭力與產品接受度，而ROE長期維持在一定水準，則代表企業具備良好的資本運用能力與獲利模式。」

回顧2022年底AI行情啟動，林原勗發現廣達從筆電代工轉向AI伺服器發展，高毛利產品帶動ROE大幅提升，2023年第2季ROE季增率達57.5％，雖然營收成長尚未達標，但他仍搶先一步在技術訊號出現時進場，「我是在2023年5月廣達股價突破15日均線時買進；但同年8月看到股價跌破15日均線且下彎，就立刻賣出了，獲利約1倍。」

他另外舉台光電為例，當觀察到該公司在高階AI伺服器用CCL市占率最高，幾乎獨占輝達（NVIDIA）專案，今年6月台光電還原股價突破15日均線時進場，到了9月因股價跌破短期均線便果斷出場，獲利約34%。

更多鏡週刊報導

達人理財／越簡單越會賺 退休教授靠一條線滾出30％年報酬

教授極簡投資1／1條線年賺30%！財金教授公開極簡投資術 新手也能照著做

教授極簡投資2／4月股災零受傷 退休院長只看台積電半年線就找到下車點