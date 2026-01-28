教授能領雙薪、基層只能等通膨？教團籲解除兼職雙薪禁令

全教總呼籲教育部立即廢除《教育人員任用條例》第34條，解除中小學教師兼職禁令。(本報資料照)

教育部長鄭英耀部長於上週全國大專院校校長會議中，提出「類醫學院模式」，支持教授支領產業與大學雙重薪資以留住人才主張，全國教師工會總聯合會（全教總）今日表示，教育部既已打破「公教一體」的緊箍咒，認可人才價值應由市場與專業決定，不應雙重標準，繼續以過時法令鎖住基層教師的生計。全教總主張，政府若無法立即改善教師薪資，應立即廢除《教育人員任用條例》第34條，解除教師兼職禁令。

全教總指出，民國114年《教師待遇條例》制定與大法官解釋公教分途原則，教師已不再是傳統意義上的公務員。政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外，不得兼職」規定，將教師課後時間完全鎖死，在薪資條件無法吸引人才的現況下，這種「低薪資、高限制」的結構，是造成師資斷層的元凶之一。

全教總理事長侯俊良指出，不只大專院校面臨業界搶人才，中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」，基層老師承受著高度的通膨壓力與繁重行政負擔，薪資實質購買力連年縮水。教育部若只關心高教教授的荷包，卻對基層老師的生存權視若無睹，不僅是不公平競爭，更是對國民基本教育階段教育專業的藐視。

全教總呼籲教育部廢除《教育人員任用條例》第34條，解除對教師公餘時間的勞動力束縛。同時，改採「負面表列」管理，除非涉及教學利益衝突（如在原校服務地區補習），否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入。

另外，因應產業競爭，允許具備理工、資訊等特殊專長教師比照「類醫學院模式」，公餘時間與業界對接，以緩解基層STEM領域師資流失危機，別讓「教育專業」成為低薪代名詞。

