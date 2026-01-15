教授辦公室驚見大量保險套、壯陽藥 遭控劈腿女助理！這張私密照逆轉判決

保險套。資料照



某科技大學教授的辦公室抽屜驚見大量保險套和壯陽藥，教授的妻子更從丈夫的手機發現女助理傳給丈夫的私密照，一怒告上法院，向女助理求償300萬元。法官審理認為教授妻子提供的種種證據，均無法直接證明女助理與教授間存有不倫戀情，無從認定女助理有侵害其配偶權情事，一審判教授的妻子敗訴，仍可上訴。

原告也就是教授的妻子，主張丈夫任職國立某科技大學，女助理與丈夫有工作上來往，女助理自民國110年起與丈夫交往、性交，且在非辦公時間進出丈夫位在科大辦公室，還主動傳私密照片、製作親暱手繪卡片傳達愛意，不正關係持續長達3年之久。

廣告 廣告

原告主張，她在民國110年1月7日，在丈夫的手機內發現被告傳送的性感私密照後，在隔天前往丈夫位於科大的辦公室向丈夫質問，並在辦公室抽屜發現大量保險套及壯陽藥物。

女助理甚至表面虛偽允諾將與丈夫保持距離，實則仍繼續與丈夫暗通款曲，導致她間接遭感染性病，且經專業診斷有轉變為子宮頸癌的高度可能，她因此身心煎熬，生活受到巨大影響。

女助理則辯駁，她與教授因研究專案有合作關係，期間多次向教授請教專業問題，並製作謝卡感謝對方，絕無男女之間的曖昧情愫，更沒有不正當交往行為。

法管查閱女助理傳給教授的私密照、辦公室外走廊監視器畫面，以及對質錄音檔，認為私密照是女助理裸露腹部的清涼自拍照，並沒有全裸或私密處畫面，也無法以此證明女助理和教授有交往關係。至於卡片，除了有對教授的祝福、感謝等文字外，未有支字片語屬於男女朋友間的曖昧詞句。

相關證據均不足以證明女助理與教授有交往、性交行為，而有侵害其配偶權情事，以此求償300萬元精神慰撫金亦無理由，一審判該名妻子敗訴，仍可上訴。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油