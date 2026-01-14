教授遭控外遇女助理！妻闖辦公室對質 驚見大量保險套、壯陽藥
【記者謝亞庭／新北報導】一名已婚教授酷哥（化名）遭控外遇同單位女助理小花（化名），女方不僅頻繁出入酷哥辦公室、私下傳送清涼照，男方辦公室中也被發現有大量保險套、壯陽藥，讓妻子小玫（化名）一狀告上法院，向小花求償300萬元。案經新北地院審理，法官認為小玫提供的種種證據，均無法直接證明小花與酷哥間存有不倫戀情，無從認定小花有侵害其配偶權情事，一審判小玫敗訴，仍可上訴。
小玫控訴，丈夫酷哥為某間國立科技大學教授，外遇對象則是在同單位擔任助理的小花。2021年起，小花與酷哥開始交往並有性行為，不僅時常在非辦公時間進出酷哥辦公室，私下還主動發送私密照、製作手繪卡片傳達愛意，2人的地下戀情持續長達3年之久。
直至2021年1月間，小玫在酷哥手機內發現小花的性感照後，便旋即直搗酷哥辦公室與他對質，卻意外驚見辦公桌抽屜內放有大量保險套及壯陽藥物。她也質疑，小花與酷哥暗通款曲，更接導致她被感染性病，且有病變為子宮頸癌的高度可能，讓她飽受身心煎熬，憤而對小花提告求償300萬元。
對此，小花則辯駁，她與酷哥因部分研究專案有合作關係，因男方豐富的知識涵養而心生仰慕之意，期間多次向酷哥請教專業問題，並製作謝卡感謝對方，絕無男女之間的曖昧情愫，更沒有不正當交往行為。況且，酷哥後來早在2021年間借調至他處工作，又於隔年跳槽至業界，雙方已無交集。
案經新北地院審理，小玫分別提出小花傳送給酷哥的私密照、辦公室外走廊監視器畫面及她和酷哥對質的錄音檔，作為2人不倫戀情的證據。然而，法官查閱後認為，小花發送的僅是她裸露腹部的清涼自拍照，並沒有全裸或私密處畫面，也無法以此證明小花和酷哥有交往關係。
此外，法官指出，查看小花送給酷哥的卡片內容，除了有對男方的祝福、感謝等文字外，未有支字片語屬於男女朋友間的曖昧詞句，均為朋友、師生間常見的書信用詞。至於監視器畫面部份，因範圍僅拍攝到辦公室外走廊，未能看見室內情形，就算抽屜內有保險套、壯陽藥，也僅能證明酷哥持有相關物品，無法證明2人有性行為。
另外，從小玫提供的錄音檔中，雖可聽見酷哥提及交往、有性行為字眼，但因對話始終未提及小花姓名，無法確認酷哥所指的對象為何。法官認定，小玫提供的種種證據均不足以證明小花與酷哥有交往、性交行為，而有侵害其配偶權情事，以此求償300萬元精神慰撫金亦無理由，一審判小玫敗訴，仍可上訴。
