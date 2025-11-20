教授黃彥華夫婦涉侵占洩密！控校方影響起訴 北醫大反擊：誤導視聽

〔記者楊綿傑／台北報導〕北醫大教授黃彥華及其丈夫林泰元被控侵占研究成果，造成校方損失逾百億，因而遭到台北地檢署起訴，不過2人發聲明指北檢起訴內容是受校方資訊影響，將捍衛自身權益。校方對此反批該聲明「空言指摘，誤導視聽」，將全力配合調查捍衛學校權益。

黃彥華、林泰元向國科會申請研究經費，後卻涉將研究成果外洩給民間生技公司，造成北醫大損失新藥上市分潤利益達122億元，台北地檢署認定相關人涉背信、洩密等罪，提起公訴，並建請從重量刑。但2人透過律師發聲明指北檢起訴內容受到北醫校方資訊影響，部分內容是解讀拼湊、連結不足的情況，將會在司法程序中進行釐清。

廣告 廣告

對此，北醫大發表聲明說，有關台北地檢署就「林泰元與黃彥華夫妻侵吞北醫與台大幹細胞技術而於11月18日提起公訴」乙案，黃彥華與林泰元於同日透過律師發表聲明，略謂「北檢的起訴內容是受到北醫校方誤導」云云，純係空言指摘，誤導視聽。

聲明也提到，該案係經檢調單位於111年6月29日展開搜索，歷經詳細偵查始提起公訴，校方將全力配合法院進行審理，以捍衛學校權益及國家法益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

虎爺被當成貓生氣了 信徒拿3個「罐罐」祭拜竟然大發爐

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

