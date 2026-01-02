教書還要防告…一通投訴就查數月 雄中校長莊福泰揭校園濫訴3大困境

高雄中學。施書瑜攝



教育界去年提出校事會議相關修法，高雄中學校長莊福泰元旦在臉書發文抒發心情，感慨「2025年是從事教育工作以來最疲憊的一年」，直指當前教育環境正被「濫訴、防禦性教學、行政專業崩解」三股力量推向窒息，讓學校逐漸不再是傳道授業的場域，而成為法律條文交鋒的戰場。

莊福泰指出，校園目前面臨的第一個嚴重問題，是「濫訴的零成本與正義的無限膨脹」，只要一通不具名、缺乏具體證據的情緒性投訴，就可能啟動長達數月的行政調查，耗費大量人力與時間，卻未必真正有助於釐清事實或保障學生權益。

其次則是「防禦性教學的抬頭」，莊福泰指出，在高度風險的教育環境中，教師為避免觸法或被貼上負面標籤，逐漸選擇沉默、不作為，對學生的管教與引導趨於保守，長期恐影響教學品質與校園秩序。

莊福泰進一步表示，第三項問題則是「行政專業的崩解」，學校行政人員每日疲於確認調查程序是否符合各項法規，卻難以專注於教育專業與學生學習成效，行政角色逐漸淪為法規執行者，教育本質反而被邊緣化。

莊福泰更點出現行制度的多項結構性缺失，包括「調查程序缺乏過濾機制」、「教師專業與法律程序嚴重失衡」、「心理支持系統明顯不足」；他認為，目前制度未設立預審或篩選惡意投訴的門檻，調查過程中往往預設教師有過失，導致教師在行政程序中處於極度弱勢，且在漫長調查期間孤立無援，承受極大心理壓力。

對此，莊福泰提出多項具體呼籲，包括應「明確建立濫訴預審機制」、「成立具法律專業的二級調查單位」、「清楚區分合理管教與霸凌行為」，並「推動親師溝通與和解機制」，以降低對立、回歸教育初衷。

他強調，教育不該成為法律的無底深坑，而應是引領孩子走向光明的道路，盼制度能夠修正方向，讓教職人員把時間還給學生，把心真正留在教學現場。

