教會平權再挫！教廷否決女性執事 奧地利修女爭社群話語權

梵蒂岡高級別委員會日前投票否決女性擔任執事，維持了天主教會數百年來全男性神職人員的傳統。儘管裁決保守，但委員會建議持續研究，且教宗保有重啟討論的權力，顯示平權爭議難以平息。與此同時，奧地利三位修女，因為高齡遭到教會驅逐，回家鄉養老，卻還被要求停用社群媒體；但她們決定力抗到底，持續用社媒對外發聲，對抗權威的打壓。

數千年來，女性始終是天主教會最堅實的基石，她們虔誠奉獻，卻長期被侷限在輔助位置，難以跨越神職的無形天花板。週四，梵蒂岡一項備受關注的審議，為這場延續已久的爭議又一次設下保守結論：一個高級別委員會正式否決女性成為執事的可能。

路透社梵蒂岡記者 麥克爾維：「今天，梵蒂岡宣布，由已故教宗方濟各設立、負責研究天主教女性是否可以擔任執事的神學委員會，以7比1的投票結果決定，女性目前無法承擔這項職務。」

這項結果印證了外界對教會維持男性神職傳統的普遍預期。委員會指出，雖然執事可協助處理教務、主持婚禮和葬禮，但基於現階段的歷史與神學研究，仍無法支持女性加入行列，使許多懷抱期盼的信徒感到十分失望。

義大利信徒 米爾莫尼尼：「不，我認為天主教會應該對女性更加包容和接納，否則我們就會因此與其他教派拉開距離，尤其是英國聖公會，他們的教會領袖中就有女性。」

儘管如此，這扇討論的大門並未完全關上。委員會在提出反對意見的同時，也建議教會持續深入研究，而身為天主教會最高領袖的教宗良十四世，也擁有隨時重啟議案的權力，使改革的可能性依然保留在未來的某個時刻。

路透社梵蒂岡記者 麥克爾維：「自從教宗方濟各上任以來，天主教會已經連續超過十年，在梵蒂岡定期舉行所謂的『主教會議』。教會預計約三年後將再度舉行一次這個討論會，我認為這個議題很可能會再次被提出。」

也因此，儘管委員會裁決保守，這場關於女性地位的辯論並未平息。十年來，全球女性信徒持續在教會內外發聲，呼籲獲得與男性同等的地位，類似議題也成為教會高層與樞機主教間多次重要會議的焦點，確保了這場涉及平權的爭議無法被輕易擱置。

義大利信徒 弗里奧莉：「我覺得，也許在二十一世紀的今天，某些改變是可能的。就連我們的主耶穌身邊，也有女性跟隨祂。所以我們並不比男性低等。」

而這份不願被忽視的抗爭精神，不僅在梵蒂岡的高層會議中迴盪，更在歐洲的一處修道院中具體浮現。在奧地利的薩爾茨堡郊外，三位高齡修女在被教會驅離、安置到養老院後，憑藉著社群媒體動員，近日終於成功重返了居住許久的修道院。如今，她們再以從容而堅毅的態度，應對教會要求停用這個發聲管道的壓力。

修女 麗塔：「我對這件事一點都不擔心。為什麼？因為他們擋不住我們向外發聲，這就是我想說的。」

修女們並未因此沉默，因為這個擁有上萬追蹤者的帳號，不僅是她們向外發聲的唯一管道，更在實際生活中凝聚了強大的支持力量；這股力量讓她們得以對抗當地教會機構不近人情的驅逐，也使她們在承受各種困難與挑戰時，能夠展現出無比的韌性與勇氣。

修女 伯納黛特：「我們撐過來了，雖然有時真的感覺非常難熬，但只要把自己的心交託在上主手中，我們就這一切尚可承受。」

正是這股不向壓力屈服的堅韌態度，使這三位修女意外成為當地堅守尊嚴與自主的象徵人物。未來，她們也將持續憑藉這股不朽的精神發出堅定的聲音，向外界宣告，無論處境多艱難，自己都會為堅守多年的信仰和家園抗爭到底。

