教會 × 社福 × 商圈聯手 打造最有溫度暖心聖誕

夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師、仁親基金會張安慈執行長、臺北市議員陳炳甫議員、曾獻瑩議員，以及大直、內湖商圈暖心商家等，共同點亮聖誕燈海。

夏凱納2025聖誕公益點燈活動以「教會 × 社福 × 商圈」的合作模式，攜手打造屬於大直與內湖的聖誕文化。今年共有二十家暖心商家響應，其間8.5公尺高的聖誕樹、35公尺的聖誕光廊與祝福扭蛋機相繼亮起，為台北北區揭開冬季序幕。「2025 Finding Foodie 暖心聖誕－大內旅遊季」於11月18日晚間在夏凱納靈糧堂溫暖展開，延續去年的精神，以「公益 × 觀光 × 聖誕」為主軸，邀請每一位市民以行動傳遞愛，讓需要被看見的人重新感受被愛與被記得的力量，也讓大直和內湖在聖誕季成為充滿溫度的城市地圖。

活動現場設置絕美燈海，營造可拍、可感受、可互動的節慶氛圍，同時啟動 Finding Foodie 暖心聖誕公益行動。今年的聖誕文化從點燈開始延伸整個季節，期盼吸引更多民眾走入大直、內湖，活絡商圈並將更多祝福帶往社會的每個角落。

8.5公尺聖誕樹與35公尺光廊點亮夜空，成為大直冬季最亮焦點。

晚會由震撼的〈暖心聖誕讚鼓〉揭開序幕，搭配多首喜樂的聖誕詩歌，帶動整體氣氛。重頭戲的公益點燈儀式由夏凱納靈糧堂主任牧師劉群茂、仁親社會福利慈善基金會執行長張安慈、台北市議員陳炳甫與曾獻瑩，以及多位暖心商家代表共同完成，象徵今年的暖心公益行動正式啟動。

劉群茂主任牧師分享，去年暖心行動帶來許多深刻回饋，有長輩以「暖心待用餐券」領取餐點時說，那不是伸手要東西，而是接受一份禮物。這樣的笑容讓他深深體會，若愛能讓人重拾尊嚴，就是最美的祝福。今年教會串聯里長、學校與社福單位，一同回應社區真實的需要。他指出，許多人以為大直、內湖十分富裕，卻忽略了仍有家庭需要被愛、被記得及被尊重，而這正是行動所要傳遞的核心——一份尊嚴、一份祝福、一份聖誕的禮物。他也談到今年的主題「冬季頭條：有平安的好消息為你而來」，表示在動盪的2025年，人們比以往更需要平安，而聖誕節提醒我們，最大的好消息就是耶穌基督為我們而來，帶來愛、盼望與真正的平安。

仁親基金會執行長張安慈表示，今年的暖心行動全面升級，參與商家由去年的9家擴大至20家。公益模式也從僅由商家提供待用餐，擴展到邀請民眾一同響應，來店消費者皆可認領待用餐，讓愛心從店家延伸到每一個走進社區的人。今年也推出「暖心商家美食地圖」，鼓勵居民在聖誕季走訪商家、享受美食並加入待用餐認領，還能參加集點送禮活動，使整座城市更具暖度。

多位商家在活動中分享參與心得。荳內早餐負責人洪老闆表示，他一直希望店裡能成為一個有溫度的地方，而暖心商家行動讓店家成為媒合祝福的平台，使願意付出的顧客能真正幫助到有需要的人。他認為，因為政府、教會、商圈與顧客共同參與，公益不再是單方努力，而是整個社區一起實踐愛，因此力量更大。他相信，店家提供的不只是早餐，而是一份支持與溫暖，希望每一位走進店裡的人都能成為祝福的傳遞者。

長期投入社區關懷的夏凱納靈糧堂，不僅陪伴來台建教合作的僑外生，也長期關懷社區長者，使他們找到價值與尊嚴。當長者身心靈健康，一個家庭便得以跟著健康，而家庭健康，也能帶動整個社區蒙福。教會盼望「2025 Finding Foodie 暖心聖誕－聖誕公益點燈」不僅點亮大直與內湖的夜空，更成為這座城市的冬季頭條，將耶穌誕生的好消息帶入社區，以最簡單的愛成為祝福的管道，照亮每一個需要被看見的角落。

震撼的暖心讚鼓開場演出，為活動揭開熱烈序幕。

撰文、攝影／夏凱納靈糧堂