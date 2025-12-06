教李四川說服太太同意參選？ 蔣萬安笑：陷阱題。（圖／TVBS）

2026年台北市議員選舉藍白合作引關注，議長戴錫欽喊出國民黨要單獨過半，同時仍要顧及藍白合作大框架；民眾黨則力拚擴大版圖。民眾黨副秘書長許甫表示，議員是多席次選舉，沒有禮讓問題，但已感受到藍營善意。

教李四川說服太太同意參選？ 蔣萬安笑：陷阱題。（圖／TVBS）

在地方議員布局方面，民眾黨力拚「4+2」策略，積極耕耘中正萬華和松山信義選區。許甫在松山信義選區積極耕耘，對於可能面臨的國民黨新人提名競爭，他表示議員是多席次選舉，沒有禮讓不禮讓的問題。他進一步說明，從戴錫欽議長和徐巧芯委員的公開發言中，感受到國民黨的善意，但選舉仍需靠自身努力爭取選民支持。

國民黨台北市議員詹為元則表示，上屆松山信義區國民黨提名5席，目前仍按照這樣的節奏進行。他認為禮讓和合作不應該以單一選區個案討論，暗示當前議題可能是有心人士刻意挑撥藍白之間的分裂。

蔣萬安對於藍白合作議題保持開放態度，表示這需要政黨之間協調溝通，相信各政黨都有相關節奏和步調。

