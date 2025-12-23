教材埋雷1／汽修科教材多版本錯誤恐釀火災 行家批政府應通盤檢討

汽修領域專家、世紀綠能工商兼任老師楊江山揭露，汽修科多版本教科書存在基本性錯誤，知識與產業實際操作脫節，卻沿用十年之久。（圖／方萬民攝）

技職教育被視為台灣產業人才的根基，汽修科更是近年來學生熱門的職涯選項。然而，一位深耕汽修領域多年的資深專家揭露，高職汽修科多版本教材長期存在基礎性錯誤，部分錯誤若直接依書操作，甚至可能導致短路、燒毀元件並存在起火風險。雖然國家教育研究院（國教院）曾召開會議要求修正，處理方式卻僅止於「反映幾處、修正幾處」，他憂心呼籲，政府應召集學者進行全面制度檢討。

汽車維修專家楊江山在汽修領域累積超過40年實務經驗，曾受邀擔任法拉利車手參加國際賽事，對車輛結構與維修細節瞭若指掌。五年前，他因信任教授的推薦，前往世紀綠能工商汽車科擔任兼任老師，卻驚覺教材幾乎每本都有多處錯誤，且並非個別疏失，而是跨版本、跨出版社的系統性問題。

廣告 廣告

楊江山將錯誤版本教材攤開，數量多達十幾本，其中包含教育部統一規劃版本及學校自選教材。（圖／方萬民攝）

「幾乎每本教材都有問題，數一數竟超過十幾個版本」，楊江山一邊將厚厚教材攤在桌上，一邊感嘆。每處錯誤他都用便籤標註，密密麻麻，顯示台灣高職汽修教材與產業現場存在明顯脫節；部分錯誤觀念甚至沿用超過十年，卻始終未被系統性清理。

他以其中一本舉例說明，文中描述「供油系統操作方式與化油器不同，不依靠真空，而是利用壓力直接噴入引擎」；然而以圖例來看，若不依靠真空，汽油根本無法順利到達進氣口。教材不僅圖示有誤，內容原理也與實務脫節。

楊江山進一步指出，相當多版本的電路設計都存有嚴重問題。電流應從正極出發，經過開關控制以及負載，再回到負極；但教材中的電路迴路錯亂、電流當然亂跑而且如缺少負載，若照此操作元件極易燒毀。

除此之外，多本教材中充斥多處英文翻譯錯誤，內容沿用十多年前的日版教材，部分圖示如今已無法在車輛結構中找到。面對電動車快速發展的時代，高職教材中卻幾乎找不到與電動車相關的內容，顯示教材更新嚴重落後產業腳步。

楊江山發現問題後，陸續向多個政府單位反映，直至今年7月，國家教育研究院才邀集出版商、高職教師與作者召開會議。儘管與會成員皆認同教材確實需要全面改正，處理方式卻是楊江山「反映幾處、修改幾處」的被動修補模式，令他難以接受教材竟以如此零碎的方式修改。

「國教院讓我把每處錯誤詳細列出問題及解方，但教材怎會是頭痛醫頭、腳痛醫腳？」楊江山質疑，若沒有實務背景的人主動指出，這些錯誤是否就會持續存在於課堂中？他認為，爭議關鍵不在於單一錯誤，而在於制度過度仰賴教師或個別專家發現問題，卻缺乏全面檢視與實務把關機制，導致錯誤教材長期流通。

汽車技術隨時代快速演進，教育現場亟需培養學生原文識讀能力，如今教科書出現多處錯誤，恐從基礎知識層面就誤導學生技術認知。（圖／報系資料照）

對此，南部某科技大學教授指出，汽修科具高度技術性，且須隨產業快速更新，教育現場應培養學生自行研讀與理解原文資料的能力，因此教材內容的精準度格外重要，一旦發生錯誤就應立即修正，否則將影響學生專業判斷與實務安全。

對此，國教院表示，院內定有「審定本教科書內容疑義處理流程」，啟動諮詢審查委員或第三方學者專家之意見，同步請各該出版業者查核說明。經確認之錯誤，出版業者依審定辦法申請資料更新或內容勘誤，並將修正結果通知使用學校。

國教院續指，教科用書於發行及使用後，出版業者就各界回饋或自行蒐集之改善意見，透過「即時資料更新、 內容勘誤」或「定期修訂內容再版」，與時俱進更新，促使教科用書內容品質精進提升。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

教材埋雷2／一線教師喊錯誤皆有反映機制 部定、校訂教材審核分流有漏洞

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯