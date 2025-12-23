教材埋雷2／一線教師喊錯誤皆有反映機制 部定、校訂教材審核分流有漏洞

汽修科是許多學生的首選，每年都招生額滿。（圖／報系資料照）

汽修專家揭露技職教材錯誤，引發技職教育界不小風波。多數教授坦言，若在教學現場發現教材錯誤「當然會跳過、不照書教」，然而教材仍是教育重要一環。如今技職教科書分為部定科目及校訂科目，部定教科書皆經過國教院審查，校訂科目則由學校自行選擇教材，出錯需老師建請出版社修改，但卻被發現部定教科書和學校自選教材都有不少錯誤。

汽修領域專家楊江山指出，技職汽修科教科書幾乎每版本都有多處錯誤，嚴重者可能導致起火、爆炸等重大安全風險，卻意外掀起部分技職教育界的反彈聲浪。有一線技職老師就說道，實際教學時若發現錯誤，教師多半會在現場自行修正或提醒學生，事後再通報「群科技術中心」或出版商；且這類出錯的教材屬「校訂科目」，而非經國教院審定的部定教科書。

原來，自95暫行綱要時，技術型高中專業群科便開放近五成課程作為校訂課程，由學校依發展特色自行規劃。此制度原意在於賦予學校彈性，讓教師能在政府規定的核心科目之外，補充學生應具備的專業能力與實務技能。

以108課綱為例，部定專業科目包括應用力學、機件原理、引擎原理、底盤原理、基本電學，部定實習科目包括機械工作法及實習、機電製圖實習、引擎實習、底盤實習、電工電子實習及電系實習；而校訂科目則視各學校選定後請教育部做科目審定，教材由學校教師自行選擇。可檢視楊江山所提供的錯誤教材，仍包括「引擎原理」、「電系實習」等教科書。

國立彰化師範大學技職教育中心主任廖興國認為，校訂課程旨在賦予學校更大教學彈性，許多教師會視產業所需專業能力自行編寫教材，書本僅作參考。（圖／報系資料照）

對此，國立彰化師範大學技職教育中心主任廖興國指出，自民國95年實施暫綱、開放學校自主選書以來，政策用意即在賦予教師更大教學彈性，讓教師可依學生實際需求與應具備的專業能力，自行選擇合適教材進行教學。在此制度下，出版社出版的教科書僅具參考性質，不少教師也會自行編寫或補充教材。至於教材出現錯誤，現行體制亦設有修正與反映管道；若凡事再交由國教院重新審查，恐形同「走回頭路」，回到過去由部定教材主導的時代，反而限縮教學自主空間。

自教育部95暫行課綱起，技術型高中「校定科目」即由各校課程發展組織自訂，以貼近產業發展現況與未來發展趨勢。（圖／報系資料照）

台中市一所高工汽修科主任說，「教科書寫錯多少都會有」，只要教師在第一時間即予以更正，對教學影響有限；不過他也強調，學校在選用教材時本就負有把關責任，應審慎檢視教材內容，避免將錯誤直接帶入教學現場。全教總高中職委員會主委巫彰玫則指出，針對部定及校訂教材出錯，皆有相對機制作反應，不過學校在選訂教材上也應更嚴謹，確保學生求知權。

然而，在教材分散、審核權責不一的制度下，若錯誤僅在教學現場被「跳過」或指出再作修正，未能系統性檢討與回收修訂，使仍有安全疑慮的教材持續流通，也成為技職教育中難以被正視的隱形風險。

對此，國教院表示，「校訂科目」之教材由學校依程序自主選用，經學校課程 發展委員會通過，群科專業教師共同把關。如有內容疑義或教學問題，除學校內部同儕專業討論，亦可諮詢群學科中心委員（由學者 專家、業界專家、種子教師等人員組成）。若該教材編者或發行人同為教科用書出版業者，國教院亦可洽請具學理專業之專家學者或具實務經驗之業師共同討論妥適處理，確保學習內容的正確性。

