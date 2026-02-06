教派衝突？巴基斯坦首都什葉派清真寺遭炸彈客攻擊 釀31死近170傷

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺2月6日遭自殺炸彈客攻擊，救護車載運傷患送醫。路透社



巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺6日遭自殺炸彈客攻擊，至少造成31人死亡，近170人受傷。

路透社報導，炸彈客挑在週五「主麻日」的重要禮拜日發動攻擊。

現場影像顯示，遭攻擊的「海迪徹庫布拉」（Khadija Al-Kubra）清真寺位於伊斯蘭馬巴德郊區，清真寺內地毯上可見到血跡斑斑的屍體，周圍散落著玻璃碎片、瓦礫殘骸以及驚魂未定的穆斯林，還有數十名傷者倒在庭院中呼救。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺6日遭自殺炸彈客攻擊，案發後大批警力戒備，地上可見到大灘血跡。路透社

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺2月6日遭自殺炸彈客攻擊，現場民眾為死傷者哀悼。路透社

儘管過去幾年武裝叛亂分子日益增加，但在戒備森嚴的巴基斯坦首都發生爆炸事件仍屬罕見。

伊斯蘭馬巴德副專員梅蒙（Irfan Memon）在聲明中表示：「爆炸案的死亡人數已經上升，共有31人喪生。送往醫院的傷者增至169人。」

兩名要求匿名的警方官員表示，攻擊者在引爆炸彈前曾在清真寺門口被攔阻。

巴基斯坦以遜尼派穆斯林為多數，什葉派屬於少數族群，過去曾多次成為教派暴力攻擊的目標，攻擊者包括視其為異端的遜尼派伊斯蘭武裝組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）。

伊斯蘭馬巴德去年11月11日也曾發生自殺炸彈攻擊，導致12人死亡、27人受傷。巴基斯坦當局稱該案是由一名阿富汗籍人所為，當時並無組織聲稱對該次攻擊負責。

