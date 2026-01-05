教澤綿長歲月留香 千歲同學會齊聚長榮文苑 報答當年導師恩

跨越半世紀的謝師禮：台東農工師生睽違55年嘉義深情重聚。(圖/記者曾平攝)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】在嘉義長榮文苑酒店的午後，微雲輕拂，一場充滿淚水與笑聲的聯合同學會溫馨登場。114年12月23日，台東農工製造科第一屆（60年畢業）與家事科第三屆（59年畢業）的校友們，從全台各地奔赴而來。這群平均年齡已逾古稀的「老學生」，加總起來超過千歲，卻像孩子般興奮，只為向他們心中永遠的導師沈游德義老師與吳千代老師，致上遲到了55年的深深謝意。

台東農工製造科與家事科的感人聯合同學會。(圖/記者曾平攝)

回憶起民國56、57年的時光，當時兩位老師才二十出頭，風華正茂，卻將滿腔熱誠投身於台東窮鄉教育。學生們感念地說，當年老師用心良苦地照顧這群孩子，那份純粹的愛護，如今回想起來，仍是生命中最美麗的回憶。為了這場重逢，有人清晨5點便從台東搭車北上，即便舟車勞頓，也抵擋不住想見老師一面的熱望。

沈游德義老師與師母吳千代老師，曾於民國70年代遠赴友邦賴索托與南非發展。沈游老師在南非事業有成，更在當地僑界為國家外交默默貢獻。然而，無論旅居何處，他始終牽掛著在台灣的第一屆學生。民國84年，他曾特地返國主持畢業24年的首次同學會；民國90年交棒事業定居嘉義後，師生間的聯繫更趨緊密。

沈游德義、吳千代二位老師與學生的55年時光情緣。(圖/記者曾平攝)

在這次聚會中，沈游德義老師及師母吳千代老師凝視著台下這群兩鬢斑白的學生，心中百感交集，他們表示： 「看著你們一個個從當年青澀的孩子，變成現在兒孫滿堂、事業有成的模樣，我們內心有無比的感動與欣慰。這55年來，雖然空間阻隔，但在我們心中，製造科第一屆與家事科第三屆始終有著無可取代的地位，因為你們是我們教職生涯中，唯一從高一帶到高三畢業的學生，那份革命情感最是純真。今天看到大家不辭辛勞遠道而來，這份長存的師生情義，是我們這輩子收過最珍貴的禮物。歲月雖然帶走了青春，卻帶不走我們這份如家人般的牽絆，願這份情緣能一直延續下去。」

吳千代老師(右)與家事科同學(左起)孫秋香、陳菊蘭、陸秀英嘉義重聚憶青春歲月。(圖/記者曾平攝)

為了迎接這群「老學生」，老師全家老小祖孫三代總動員。兒子豐楠與女兒秀姿特別從南非及台北趕回嘉義幫忙。秀姿感性地說：爸媽一個月前就千叮嚀萬囑咐，要我們排除萬難回家招呼這些『大哥大姐』。許多大哥大姐甚至看著我從小女孩長大，這段橫跨半世紀的情誼，早已超越同學關係，更像是一場溫馨的家族大團圓。豐楠則動情表示，台東是自己的出生地，那份濃厚而真摯的人情味，始終深植心中。這次能帶著太太與孩子，遠從南非返鄉參與如此難得的聚會，內心充滿感動與喜悅。他說，看到這些大哥哥、大姐姐多年來情誼不變、彼此牽掛，真切感受到什麼叫做「有情有義」，也讓下一代親眼見證最珍貴的人情溫度。

同學與老師共話當年窮鄉求學路。(圖/記者曾平攝)

聚會中，主辦人江輝煌同學對老師一家的熱誠招待深表感激。吳勝男同學的女兒更親手雕作了一幅栩栩如生的老師與師母木刻畫像，背面刻著「教澤綿長，歲月留香」，象徵學生對恩師最誠摯的感激。

製造科第一屆畢業34位同學，雖然有24位聯絡上，但令人遺憾嘆息的是10位同學英年隕落先「下車」，錯過了多年後的約定，引人傷懷。但正如同學吳聲爐、邱文良、高慶松等人所言，能在晚年見到恩師及師母身體康健、同學們平安喜樂，便是人生最大的福分。

民國84年沈游德義老師特地返國，主持製造科畢業24年的首次同學會。(圖/記者曾平翻攝)

家事科的孫秋香、陳菊蘭與陸秀英同學也紛紛感念吳千代老師當年的無私教誨，讓她們在進入社會前打下紮實根基。隨著聚會進入尾聲，老師親手贈送每位同學香醇麻油與嘉義方塊酥，讓大家帶著滿滿的溫暖踏上歸途。

林坤榮與劉修榮同學在告別時依依不捨說，同學們都非常感謝江輝煌與江嫂(秀琴姐)的用心籌備奔走促成，並相約：「明年台東聚會再見！」。這場跨越半世紀的重逢，在冬日的嘉義留下了最動人的芬芳，證明真摯情感，能穿越時空，永不凋零。