《教父3》安東尼圭德拉心臟驟停逝世 享壽65歲 妻悲痛證實

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曾演出電影《教父3》（The Godfather Part III）、《異種》（Original title: Species）的美國男星安東尼圭德拉（Anthony Guidera）5月11日因心臟驟停緊急送醫，經過3週搶救無效後於6月6日過世，享壽65歲。對此，他的妻子瓦萊麗安德森（Valarie Anderson）悲痛證實噩耗。

安東尼圭德拉（Anthony Guidera）6日過世，享壽65歲。（圖／翻攝自臉書、IMDb）

綜合外媒報導，瓦萊麗安德森表示安東尼圭德拉5月11日在家中突然倒地不起，隨即被送往醫院治療，但之後幾週病況未見好轉，因此家人最終決定放手，將他帶回家中走完人生最後一程。目前家屬尚未公開他的確切死因。

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安東尼圭德拉的妻子6日發文。（圖／翻攝自臉書）

瓦萊麗安德森透過社群媒體悲痛證實此訊，她寫道：「我們懷著沉痛的心情，宣布我們深愛的安東尼突然過世的消息。我們感到極度悲痛，努力在這難以承受的痛苦中喘息。請將這盞永恆的明燈留在你們心中，並在祈禱中紀念我們的家人」。

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