彷彿，身臨古代的拜占庭頌歌與壁畫合一之壯麗，閱讀：羅智成詩作的由衷直覺。

此一獨具風格且文筆理性與浪漫的呈現，有別於島鄉文學群的巧思慧質，早已在前世紀七○年代後期，毫不青澀的猶若某種「祕教」般地宣示其教義；那是美和愛的生命定位。

她遞給我一束花，說

「我從墓園回來」

啊那幽邃的墓園

墓碑在花海裡永恆地航行

─羅智成：〈黃昏課〉

彼時，還是臺大哲學系生的青春詩人，如是深沉的四行詩，竟然明白的訴說人之一生。「鬼雨書院」已然是他內在肇建的：祕教聖堂，如同往後眾多讀者苦尋的初集：《畫冊》……謎似聖經藏匿在「約櫃」裡的摩西來自上帝的諍言。上帝？回應給摩西不是恩寵，而是凌遲，羅智成以純淨之愛，詩之明澈教人反思。

映照詩質呼應的，同年級外文系詩人：楊澤。他的詩集：《彷佛在君父的城邦》，呼喚「瑪麗安」，從愛情出發，詮釋生命之無常。

羅智成亦擅畫。《光之書》系列，他自己企畫、設計、封面、插圖……（聯合文學版），黑色是最美麗的顏色吧？曾經任職《中時晚報》副刊主編的詩人，美學概念，如是凜然。

我，多次詢之詩人──何以未見初集《畫冊》再重編新版？他笑而不語，但見《光之書》一而再，再而三的短序數帖，想見嚴謹的極端珍視《光之書》的完整，詩是：信仰。

是啊，教皇逐漸離開圍繞的主教群？他，還是堅執一人的世界……活在自我的創作中，不被干預，不必歡呼、禮讚，安靜、孤寂、世俗紅塵事實是庸俗而敗壞，他只祈望，寫詩。

黑多美麗？羅智成是夜不眠的詩之教皇。