教科書沒講清楚？中國「上古時代」指的是哪一個時間段？

國際中心／唐家興報導

中國上古時代指的是哪一個時間段？其實很多人都不清楚！（示意圖／翻攝自百度百科）

談到上古時代時間概念，不少人第一個疑問就是：中國上古時代究竟指的是哪一段時間？是傳說中的三皇五帝，還是從夏商周一路算到秦漢？這個看似簡單的問題，其實橫跨神話、考古與史學分期，也正是歷代史家反覆討論的焦點。

【上古時代是什麼？先從概念說起】

「上古」一詞，字面意思就是「最早的古代」。在中國語境中，常被用來泛指夏朝建立之前的歷史階段，也有人稱之為「上古時期」、「遠古時代」或「三皇五帝時代」。這是一個介於神話與歷史之間的時代，人們尚未建立明確的朝代觀念，留下的多是口耳相傳的傳說與後世整理的記錄。

【三皇五帝真的存在嗎？】

傳統文獻中提到的上古帝王，包括炎帝、黃帝、少昊、顓頊、帝嚳、帝摯，以及堯、舜。他們被視為中華文明的奠基者，象徵農耕、禮制與政治秩序的起源。不過，從嚴格史學角度來看，這些人物更接近「文化象徵」，其具體年代與事蹟，仍難以用現代歷史方法完全驗證。

【史書怎麼劃分上古時代？】

關於上古時代的時間界線，史學界其實並未完全一致。目前較被採用的一種說法，來自白壽彝總主編的《中國通史》。書中以秦朝建立之前的先秦時期作為「上古時代」的範圍，而秦漢以後則進入「中古時代」。這樣的劃分，刻意避開「奴隸制、封建制」的爭議，改用時間概念來理解歷史演進。

【為什麼沒有「下古」？】

有趣的是，歷史上並不存在「下古」這個正式概念。上古之後，通常直接接續「中古」。而中西史學對「上古」的理解也不盡相同：歐洲史學常以公元476年西羅馬帝國滅亡作為上古與中古的分界，但這套標準並不完全適用於中國，因為中國進入封建社會的時間，明顯早於歐洲。

【史料能追溯到多早？】

即便是中國古書，能夠明確紀年的上限，其實也只到西周共和元年（公元前841年），這也是司馬遷《史記》可考的起點。再往前的三皇五帝時代，多半屬於傳說層次，因此現代學者更傾向將「上古時代」視為一個文明形成期的總稱，而非精準到年份的歷史時段。

【一句話說清楚上古時代】

綜合史學主流觀點，上古時代並非單指夏商周秦漢，而是以三皇五帝為核心，涵蓋文明萌芽到早期國家形成的漫長過程。它是一段人類從神話走向歷史的關鍵時代，也正因為界線模糊，才更引人好奇。

理解上古，不只是追問「幾千年前發生了什麼」，而是在追尋：我們從哪裡來。

