教練伸狼爪遭判464年 受害家屬淚訴「該判死刑」

記者陳逸潔、王子瑜／台中報導

刑期超過464年！台中有國小棒球隊教練，去年遭踢爆7年內涉嫌對41名學童伸出狼爪，逼迫拍攝不雅影片，台中高分院二審宣判，駁回教練上訴，維持一審原判決，仍可上訴最高法院。受害家屬痛批「判太輕」，應該死刑。

受害者家屬（右）。

受害家屬：「好噁心喔，你們到底知不知道，為什麼給他判這麼輕？」

失控淚訴，受害學童家長激動現身，痛罵伸出狼爪的棒球隊教練犯案後毫無悔意，似乎只想著上訴減刑。

受害家屬：「我希望是死刑，我怕他威脅小孩，如果他有證據怎麼辦？我的小孩怎麼辦。」

廣告 廣告

棒球隊教練遭踢爆對學童伸狼爪。

遭控訴的這名國小棒球隊教練，去年遭踢爆7年內濫用學生對他的信任，涉嫌對41名學童伸出狼爪，逼迫拍攝至少34段不雅影片。今年七月一審法官審結判處教練90罪，刑期總共464年，但教練覺得量刑過重提起上訴，高分院二審維持原判決，不過 依照台灣法律數罪併罰，最高年限就是30年。

受害家屬：「現在面對司法的這個階段，我們還是希望他該受的罰他要提早面對，他就算只有關30年，那30年後我們要怎麼辦？」

受害學員留下難以抹滅的陰影。

多名被害人已於原審表示不願與被告和解，教練雖坦承犯行，但他仍可上訴最高法院，這些受害學童不只留下難以抹滅的陰影，更是家長心中一輩子的痛。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

新北男洗衣一時興起 自助洗衣店內DIY全都錄

台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網驚：比小論文還厚 蔡阿嘎出手了

還沒完！黃子佼二審獲緩刑4年理由曝光 還有性影像待查

