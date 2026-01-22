教練語音不是下指令？《英雄聯盟》DK cvMax 把新制度當啦啦隊用，網友笑翻

今年《英雄聯盟》電競賽事引進了全新的「教練語音」制度（Coach Comms），讓教練在比賽中有機會透過語音直接指導選手，這是首次在職業比賽中開放教練與選手即時通話的機制。這項制度並非強制啟用，各隊可自行選擇是否使用，目前已經在 LCK 與 LCP 賽區試行，各隊對此制度的正反意見也相當不同，像是 T1 公開表態不打算使用教練語音，而沒想一個片段曝光，DK 的教練竟然是把語音當「啦啦隊」幫選手加油，讓不少網友笑翻。

DK 教練把語音當啦啦隊在用？

根據 Riot 官方公布的規則，教練語音在比賽中可讓指定的教練或教練團成員與隊員進行有限時的語音溝通，並不會暫停比賽過程，每場比賽每隊最多可啟用三次教練語音，每次持續 45 秒，教練也只能看到與選手相同的遊戲畫面。這個功能目前主要在 LCP 和LCK 試行中，其目的是提升即時戰術應對能力並增加比賽的觀賞性，而是否全面推廣將視試行成效而定。

而在各隊對教練語音的態度上，T1 的訪問表示似乎不打算啟用，實際比賽中也未使用教練語音，隊內認為這可能分散選手的專注力。相對地，DK 戰隊在比賽中啟用了教練語音，但一段公開的片段顯示，他們的教練 cvMax 並非以戰術指示為主，而是在語音期間像啦啦隊般大喊加油：「哇！Smash！！這波往前的判斷太漂亮了！你們做得很好！！」讓不少網友笑稱這根本是把教練語音當成加油模式。