教練追女學員失敗竟硬上！囂張嗆「糾纏到死、扭斷你脖子」 二審仍判關2年

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格鬥教練葉姓男子追求女學員不成，竟拉人到旅館性侵，高院判關2年。示意圖，非本案當事人。本報繪製



在台北大安某武館擔任格鬥教練的葉姓男子，曾一度與女學員交往。兩人分手後，葉男仍念念不忘，不料他求復合不成，竟強拉女子到旅館性侵，事後還恐嚇對方「我會扭斷你的脖子」、「你這輩子別想離開我」。一審考量葉男與被害人達成和解，依強制性交罪判2年徒刑；另依恐嚇危害安全罪判4月，可易科罰金。高等法院今（6/11）日駁回上訴，維持原判。可上訴。

調查指出，2023年2月7日深夜，葉男追求女學員不成，藉口有事須在私下談，竟在台北捷運站出口前強拉女子進旅館，無視對方抵抗強壓性侵。事發後，葉男持續糾纏女子，不僅在女子家中當面恐嚇「我恨不得殺了你」、「要拉你一起去跳樓」，還頻頻傳訊息，揚言「我會扭斷你的脖子」、「你自己看著辦」、「我一定會動手你無法阻止我」、「我會糾纏你到死為止」等語。

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葉男應訊時坦承所有犯行。一審新北地院指出，葉男為圖一己私慾性侵女子，雖然非常不應該，但考量葉男有精神狀況，只是因一時氣盛犯案，犯後有積極求得被害人諒解，也確實達成和解並履行賠償，可見有盡力彌補被害人所受損害。一審考量葉男犯行及惡性，認為判處最輕刑度仍太苛刻，情堪憫恕，依《刑法》第59條減刑，但沒有依照葉男的請求宣告緩刑。

一審認定，葉男犯強制性交罪，判刑2年；另犯2個恐嚇危安罪，各判2月徒刑，均可易科罰金。高院今日駁回上訴，維持原判。本案仍可上訴。

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