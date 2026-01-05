教練「離奇死沉」池底14分…泡遺體水沒換！2救生員滑手機下場曝

記者簡榮良／嘉義報導

憾事至今1年多將翻頁。嘉義一名62歲蔡姓游泳教練於前年12月1日晚間，前往運動中心游泳，被泳客發現時已經沉入水底長達14分鐘身亡。家屬指控，2名救生員不但沒發現還在滑手機，更令人氣憤的是，事發隔天仍照常營業，讓不知情的泳客浸在泡過遺體的水。嘉義地檢署對2名救生員依過失致死罪起訴；日前法院判處2人各處有期徒刑1年2月，惟與被害人家屬達成和解，且全額賠償，獲緩刑4年。

蔡男是游泳好手，前一天剛吃大餐慶祝生日，不料隔天卻溺斃泳池。（圖／民眾提供）

「爸爸吞了太多水過重，需要2人才拉得起」這是再稀鬆平常不過的一天，監視器拍下，蔡男停在跳台底下水道韻律呼吸；豈料，下去後卻再也沒有上來，時間是前年12月1日晚上18時18分，直到18時32分才被發現緊急通報救生員，為時已晚天人永隔，關鍵14分鐘成為檢警調查重點。

根據起訴書指出，26歲吳男在游池區值班坐位上觀看手機，21歲楊男則為了在下班前能完成巡視設備運作，沒有事先交代吳男就於18時22分離開游池崗位，2人以致未能及時發現蔡姓泳客已於同日晚上18時19分左右沉入游泳池底，沒有再浮出水面的異常狀況。

家屬招魂當天才發現有更靠近命案水道的監視器，質疑業者未在做筆錄時提供刻意隱瞞。（圖／民眾提供）

經相驗解剖報告，蔡姓泳客為游泳池溺水導致窒息死亡。嘉檢表示，吳男及楊男坦承犯行，且救生員僱用契約書明載執勤時，不得看漫畫、雜誌、使用行動電話聊天等影響注意力及安全行為，因此2人均被依過失致死罪嫌起訴。法院判處2人各處有期徒刑1年2月，惟考量2人坦承犯行，與被害人家屬成立調解，已全額賠償，犯後態度尚屬良好，獲緩刑4年。

對此，死者兒子表示，去年11月5日由律師陪同出席調解庭，依律師建議，在深思熟慮後決定，業者與保險提出和解金於法院常見的判賠基準，因此傾向在調解階段畫下句點。若改走民事訴訟，時程恐再拉長約兩年。兩位救生員調解庭後，當下有鞠躬致歉。

不希望這起命案被業者視為單純的「經營成本」。在責任方態度冷漠、未見悔意的情況下，我們認為訴訟的意義更關乎對「正義」、「責任」與「社會警惕」的追求。

父親生日隔天死亡，一家子從此害怕過生日，就怕勾起痛苦回憶。（圖／民眾提供）

此次事件中，業者在公共安全義務上的違反與「過失情節極其重大」，應被視為慰撫金酌增與加重賠償的正當理由。我們希望法官能理解：這類公共場域安全疏失屢屢發生，若未有具警示性的判決，只會讓業者與主管機關持續把人命當作風險成本處理，毫無改進動力。

父親每年都有健康檢查，沒有慢性病，天天到泳池報到，本身是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，前一天剛吃大餐慶祝生日，更滿心期待一次抱兩個孫子，願望就此石沉大海，一家子從此害怕過生日，就怕勾起痛苦回憶。

