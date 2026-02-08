教聯會培訓研習 精舍溫馨話家常

2026寒假慈濟教師培訓研習營，42位學員，今天回到精舍，和上人溫馨座談。林曉萍老師，投入骨捐、反毒宣導，以志工身分活躍於社區，他也將靜思語融入繪本、團康，陪伴孩子向善成長；吳旻倫老師則是透過音樂傳法，教導偏鄉學童小提琴，並帶著他們公益演出，用琴聲散播愛與希望。

琴聲傳播愛與慈悲，吳旻倫老師，曾為偏鄉小學募集二手小提琴，讓弱勢家庭的孩子，也有接觸樂器的機會。她還帶著學生到仁愛之家公益演奏，學習付出與陪伴。

桃園市中壢國小教師 吳旻倫：「營隊前一天，我也提前來在(花蓮)慈院，演奏了5個小時的小提琴，就看到那個慈幼的孩子，在現場就比起了手語 唱起了歌，當時現場的大廳裡面，響起滿滿的掌聲，我相信用音樂傳法，我已經跨出了第一步。」

基隆市東光國小附幼老師 林曉萍：「我相信，其實教育就是陪孩子，走向更好的自己。」

推廣造血幹細胞驗血建檔，全家大小一起來，林曉萍還投入反毒宣導，成為大愛媽媽到校園說故事。他不只是慈濟志工，也是有20多年資歷的幼教老師，將靜思語帶入繪本、團康遊戲，幫助孩子更容易理解。

基隆市東光國小附幼老師 林曉萍：「有一次孩子在吵架，就快要大哭大鬧的時候，旁邊的孩子就拉拉他說，不要生氣 好好說 慢慢說，那時候我真的很感動，原來他們其實都有聽進去。」

證嚴上人開示：「我們做什麼事，付出無所求，不過要教孩子，無所求也很難，還是要有所求，要有回饋的價值，老師對學生，這種他的進步，就是期待他的回饋，給我們是改善，這是老師最歡喜。」

4天研習課程，40多位老師互相交流、精進，要把慈濟的人文教育，帶回校園中實踐。

