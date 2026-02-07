教聯會培訓研習 醫學人文洗禮

把握寒假與農曆年前的時間，慈濟教聯會第22期的培訓教師，回到花蓮辦理「2026年寒假慈濟教師培訓研習營」，學員44人今天下午來到慈濟大學，參訪模擬手術心中，並了解無語良師捨身成就的大愛，讓許多教師都相當感動。

「如同大家所看到的，我們每一次的課程，都有八位大體老師。」

圍著手術台，仔細聆聽，這裡的教學場景，與這群教師以往熟悉的氛圍，大不相同。「跟大體老師合十鞠躬。」

慈濟大學模擬手術中心組長 張純樸：「他如果是自己發願要捐贈的話，專業人員在為他處理的時候，他是抱持一個歡喜心，這種成就願心的歡喜，就是一分的功德。」

慈濟教聯會教師 林彥妙：「雖然知道說人生就是這樣子，走了這一遭 然後生死循環，可是還是會覺得說，就會聯想到自己很多生命的歷程，很多的不捨。」

慈濟教師聯誼會，辦理寒假慈濟教師培訓營，44名培訓教師拜訪慈濟大學模擬手術中心。慈濟教聯會培訓教師 陳經文：「我覺得平常在課程上結合的時候，從中去引導他們(學生)，就是有關生命教育的部分，就是你的生命可以不一樣，你在你結束生命的時候，可以很平凡的就這樣結束，也可以去做一些貢獻。」

慈濟教聯會課務長 鄢依萍：「身為慈濟教師們，他們也能了解慈濟的四大志業，這一次剛好寒假是在花蓮，所以我們這一次就排醫療的課程，希望他們是對慈濟的醫療有所了解。」

教育，就是用生命影響生命，這一堂課，讓未來的教室裡，多了對生命的敬重與感恩。

